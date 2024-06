Duda rozmawiał z Xi o granicy polsko-białoruskiej. Jest reakcja chińskiego MSZ

Andrzej Duda zapowiadał już przed wylotem do Chin, że jednym z najważniejszych tematów, które będzie chciał poruszyć w trakcie politycznych rozmów, jest kwestia bezpieczeństwa w Europie. Podczas spotkania z Xi Jinpingiem rozmawiał m.in. o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Prezydent przywołał sprawę śmiertelnego ataku na polskiego żołnierza, mówił o "eskalacji działań przeciwko Polsce", która może "powodować usztywnienie naszego społeczeństwa na kwestię związaną z granicą, a także i przekraczaniem granicy".

O to, czy Chiny podejmą w tej sprawie jakiekolwiek działania i będą próbowały wpłynąć na decyzje władz Białorusi i Rosji, zapytała przedstawicielkę chińskiego rządu Polska Agencja Prasowa. – Strona chińska ma nadzieję, że obie strony będą traktować się z szacunkiem i rozwiążą problem na zasadzie konsultacji, aby uniknąć eskalacji napięć – odpowiedziała PAP rzeczniczka chińskiego MSZ Mao Ning.

Chiny znoszą wizy dla Polaków

– Mam głębokie poczucie, że ta wizyta przyczynia się do dalszego budowania relacji pomiędzy Polską a Chinami. Mam nadzieję, że te relacje będą budowały się także i w przyszłości. Panie prezydencie, mam nadzieję, że one będą zawsze oparte na wspólnych ideałach, bo one są oparte na wspólnocie ideałów i także dobrze pojętych interesów od 75 lat – powiedział Andrzej Duda po spotkaniu z przywódcą Chin. Prezydent podkreślił, że to są dobre relacje dyplomatyczne, polityczne i międzyludzkie, oparte na wzajemnym szacunku.

Po rozmowach z Andrzejem Dudą Xi Jinping zadeklarował również, że wizy do Chin zostaną dla Polaków zniesione. – Każdy, kto będzie chciał przyjechać do 15 dni, a więc przede wszystkim w celach turystycznych czy gospodarczych, biznesowych, będzie mógł przyjechać bez wiz. Te procedury już zostały w tej chwili uruchomione, więc sądzę, że możemy się spodziewać tego, że w już w najbliższych dniach ruch bezwizowy stanie się faktem – przekazał polski prezydent w rozmowie z dziennikarzami.

Władze w Pekinie w oficjalnym komunikacie podkreśliły, że program ruchu bezwizowego ma na celu pobudzenie turystyki po pandemii i wzmocnienie więzi międzynarodowych.

