Korea Północna zaangażuje się w wojnę w Ukrainie. Rzecznik Pentagonu wspomniał o Rosji

Rzecznik Pentagonu gen. dyw. Pat Ryder poinformował na briefingu prasowym o rozmowie sekretarza obrony USA Lloyda Austina z rosyjskim ministrem obrony Andriejem Biełousowem. Szef Pentagonu podczas rozmowy, która została przeprowadzona z jego inicjatywy, poruszył konieczność utrzymania kontaktu w związku z wojną w Ukrainie. Wcześniej Austin rozmawiał ze swoim rosyjskim odpowiednikiem w połowie marca 2023 r. Wówczas był to Siergiej Szojgu.

Rzecznik Pentagonu o północnokoreańskich wojskach w Ukrainie. „Należy mieć na to oko”

Po poruszeniu wielu innych zagadnień gen. Ryder przeszedł do odpowiedzi na pytania. Jedno z pytań dotyczyło połączenia sił Korei Północnej z Rosją oraz wysłania północnokoreańskiej jednostki do Doniecka w przyszłym miesiącu.

– Z pewnością jest to coś, na co należy mieć oko. Myślę, że gdybym był szefem personelu wojskowego Korei Północnej, kwestionowałbym swoje wybory dotyczące wysłania moich sił jako mięsa armatniego w nielegalnej wojnie przeciwko Ukrainie. Widzieliśmy już straty, jakie poniosły rosyjskie siły zbrojne, ale znowu jest to coś, co będziemy obserwować – podkreślił rzecznik Pentagonu.

Departament Obrony USA o Korei Południowej i broni nuklearnej

Gen. Ryder zabrał też głos ws. uznania przez Władimira Putina Korei Północnej za państwo nuklearne. Amerykański Kongres biorąc pod uwagę arsenał reżimu Kim Dzong Una wspomniał o uzbrojeniu Korei Południowej w broń nuklearną.

– Nasza polityka nie zmieniła się, jeśli chodzi o denuklearyzację Półwyspu Koreańskiego. Będziemy nadal ściśle współpracować z sojusznikami z Korei Północnej i Japonii oraz innymi w regionie, aby zapewnić bezpieczeństwo i stabilność w całym regionie Indo-Pacyfiku – podsumował rzecznik Pentagonu.,

