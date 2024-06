Nieudana próba zamachu stanu. Żołnierze się wycofali, generał aresztowany

Żołnierze dowodzeni przez generała Juana Jose Zunigę rozpoczęli w środę szturm na Pałac Prezydencki w boliwijskim La Paz. Zgromadzili się na placu Plaza Murillo, wjechali pojazdem opancerzonym w drzwi budynku i weszli do środka – podał Reuters.

Boliwia. Próba zamachu stanu

– Jestem twoim kapitanem i rozkazuję ci wycofać żołnierzy, nie pozwolę na tę niesubordynację – miał powiedzieć prezydent Boliwii podczas spotkania twarzą w twarz z przywódcą próby zamachu stanu, cytowany przez Associated Press. Głowa państwa zwróciła się również do narodu, wzywając ludzi do zorganizowania się i mobilizacji w obronie demokracji.

Próbę zamachu stanu potępili przywódcy wielu państw, uznając działania wojska za nielegalne. Szturm spotkał się też ze sprzeciwem części obywateli, którzy wyszli na ulice w ramach protestu. Po kilku godzinach żołnierze zaczęli się wycofywać z budynków rządowych, a kontrolę nad centralnym placem w La Paz przejęła policja.

Generał Zuniga został aresztowany

Funkcjonariusze zatrzymali Zunigę, aresztowali go i przetransportowali policyjnym samochodem w nieznane miejsce. Postępowanie w sprawie działań wojskowego wszczęła już prokuratura. Arce zapowiedział, że nowym dowódcą armii zostanie José Wilson Sanchez i podziękował narodowi za okazane wsparcie. – Niech żyje demokracja – mówił prezydent, cytowany przez Al Jazeerę.

Boliwijskie media informowały na początku tygodnia, że Arce pozbawił Zunigę stanowiska dowódcy armii. Decyzja miała zapaść po tym, jak wojskowy stwierdził, że były prezydent Boliwii Evo Morales nie powinien mieć możliwości powrotu do funkcji i zapowiedział, że jeśli tak się wydarzy, podejmie próbę zablokowania jego kandydatury. Morales odniósł się do próby zamachu stanu. – Nie pozwolimy, aby siły zbrojne naruszały demokrację i zastraszały ludzi – zapewnił, cytowany przez Reuters.

