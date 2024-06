Śmierć attache ambasady USA w Kijowie. „Teorie spiskowe wymykają się spod kontroli”

Attache ambasady USA został we wtorek znaleziony martwy w kijowskim hotelu Hilton – podał ukraiński serwis Strana. Na ciele nie znaleziono żadnych śladów walki lub przemocy. Portal Nowy Głos Ukrainy dodał, że drzwi do pokoju mężczyzny były zamknięte od wewnątrz. Nie przeprowadzono sekcji zwłok, ponieważ ciało zostało zabrane przez amerykańską ambasadę.

Dyplomata przybył do Ukrainy 15 czerwca. Zgodnie z dokumentacją medyczną dostarczoną przez ambasadę Stanów Zjednoczonych, attache cierpiał na wysoki poziom cholesterolu. Po kilku godzinach od ujawnienia informacji zgon został potwierdzony przez ambasadę USA. W krótkim komentarzu zaznaczono, że ze względu na ochronę prywatności szczegóły nie mogą zostać ujawnione.

Amerykański dyplomata zmarł w Kijowie. „Nienawidzę nawet o tym wspominać”

O sprawę został także zapytany podczas konferencji prasowej rzecznik Departamentu Stanu. – Możemy potwierdzić śmierć pracownika rządu Stanów Zjednoczonych, który podlegał szefowi misji w ambasadzie w Kijowie. Składamy najszczersze kondolencje rodzinie i bliskim naszego kolegi – powiedział na wstępie Matthew Miller.

– Nie mam nic więcej do powiedzenia na temat tej sytuacji, poza stwierdzeniem – i nienawidzę nawet o tym wspominać, ale wiem, że czasami teorie spiskowe wymykają się spod kontroli – że w naszym rozumieniu zmarł z przyczyn naturalnych i nie ma śladów morderstwa – podsumował.

Urzędnik przyjechał ze Stanów Zjednoczonych do Kijowa i zmarł. Jest wstępna przyczyna zgonu

Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy Mariana Reva poinformowała portal UNN, że wstępną przyczyną zgonu było zatrzymanie akcji serca. Attache cierpiał na chorobę związaną z niewydolnością serca. Miał narzekać na swoje zdrowie. Według eksperta medycyny sądowej nic nie wskazuje na to, że doszło do gwałtownej śmierci. Zwłoki zostały ujawnione po tym, jak mężczyzna nie przyszedł do pracy.

W Kijowie przebywa od 100 do 200 amerykańskich dyplomatów i wojskowych. Ambasada ma być przeciążona oraz niedostatecznie obsadzona w związku trwającą wojną.

Czytaj też:

Ciało ambasadora Rosji znalezione w Mozambiku. Jasne instrukcje dla policjiCzytaj też:

Bratowa byłej gwiazdy TVP traci stanowisko. Dzień wcześniej odwołany został jej mąż