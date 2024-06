„Bohater Rosji” skazany na lata kolonii karnej za zabójstwo. Prosi o powrót na front

Sąd wojskowy w Ługańsku skazał Irka Magasumowa na 11 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze – przekazał w czwartek rosyjski dziennik „Kommersant”. Ustalił, że zastępcę dowódcy 74. Oddzielnej Brygady Strzelców Zmotoryzowanych uznano winnym morderstwa i chuligaństwa.

„Bohater Rosji” skazany przez sąd w Ługańsku

O zeszłorocznym aresztowaniu Magasumowa rozpisywała się światowa prasa. Miało ono związek ze śmiercią 18-letniej kobiety w Ługańsku. Służby ustaliły, że wojskowy spotkał ofiarę, kiedy świętował otrzymanie tytułu „Bohatera Rosji”. On i jego znajomi oraz 18-latka i jej koleżanki następnie wybrali się do pobliskiego parku, w którym doszło do tragedii.

Magasumow miał śmiertelnie postrzelić dziewczynę w brzuch. Służby oceniły, że uczynił to z premedytacją, choć sam przekonywał, że wystrzelił z broni przez przypadek, w trakcie zabawy w strącanie butelek. Sąd nie dał wiary jego zeznaniom i postanowił skazać zastępcę dowódcy 74. Oddzielnej Brygady Strzelców Zmotoryzowanych na karę wieloletniej kolonii karnej.

Irek Magasumow chce wrócić na front

Pozbawienie wolności nie jest jedyną konsekwencją procesu. Magasumowi odebrano bowiem tytuł „Bohatera Rosji”. Wojskowy zachowa jednak stopień podpułkownika i trzy Ordery Odwagi. Jednego ze znajomych żołnierza, który poszedł z nim do parku, skazano na półtora roku więzienia, choć prokuratura domagała się dwa razy dłuższego wyroku. Mężczyzna pozostanie jednak na wolności, ponieważ swoją karę odbył w trakcie procesu i śledztwa, przebywając w areszcie.

Rosyjskie media informują, że Magasumow poprosił sędziego o to, żeby nie odbierał mu tytułu wojskowego, ponieważ niezależnie od wyroku chce bronić ojczyzny i jest do tego odpowiednio przygotowany, a jego miejsce jest na linii frontu.

