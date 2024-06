Badacze odkryli nowy gatunek kleszcza. Może być bardzo niebezpieczny

SVA podaje, że pstry kleszcz owczy może przenosić niebezpieczne choroby- w tym tę, którą przenoszą afrykańskie kleszcze Hyaloma.

Lepiej zachować ostrożność i stosować repelenty

Dermacentor marginatus to nowy gatunek kleszcza, który zamieszkuje raczej Iran czy Kazachstan, a niekoniecznie Szwecję, tymczasem pasożyta znaleziono w regionie Sztokholmu. W teorii może on przenosić choroby takie jak niebezpieczna gorączka krymsko-kongijska. Na wirusa do dziś nie znaleziono szczepionki, a leczenie polega jedynie na łagodzeniu objawów, choć pojawiają się doniesienia o przypadkach pacjentów, którym pomogły substancje takie jak rybawiryna. Lek przeciwwirusowy niekiedy zmniejsza śmiertelność, ale musi zostać podany we wczesnej fazie choroby.

Na szczęście w kleszczach, które trafiły do laboratorium, nie znaleziono wirusa wywołującego krwotoczną gorączkę. W tym momencie kleszcz badany jest na obecność innych wirusów i bakterii, między innymi tego, który wywołuje gorączkę Q. Powoduje ona wysoką temperaturę ciała (nawet do 40 stopni Celsjusza), dreszcze i pocenie się. Towarzyszą temu bóle mięśni i głowy, a także osłabienie. Niekiedy pojawia się kaszel lub nudności. Bardzo rzadko objawem przewlekłym jest zapalenie wsierdzia.

Naukowcy zwracają uwagę, że postępujące zmiany klimatyczne, które objawiają się wzrostem temperatury na całej Ziemi, w tym w Europie, spowodują, że Dermacentor marginatus może rozprzestrzenić się na tereny, gdzie dotychczas nie występował. Na jego pojawienie się w Szwecji wpływ mogą mieć też inne czynniki, takie jak migracja ludności czy zwierząt.

SVA zachęca w komunikacie, by mieszkańcy wysyłali kleszcze do badań. Wcześniej trzeba przesłać fotografię okazu, poprzez stronę internetową. Informacje o miejscach, gdzie znaleziono dany okaz, naniesione zostaną na specjalną mapę. Dzięki niej będzie można odpowiednio zadziałać, gdy dojdzie do zakażenia ludzi czy zwierząt.

Hyalomma marginatum i rufipes w Niemczech. To niebezpieczne gatunki

Niedawno naukowcy z Uniwersytetu w Hohenheim i Instytutu Mikrobiologii z Niemieckich Federalnych Sił Zbrojnych w Monachium poinformowali, że w północnym regionie Dolnej Saksonii znaleźli siedem różnych okazów tropikalnych kleszczy, znanych jako Hyalomma – informowało niemieckie Deutsche Welle. Cztery uznane zostały bez cienia wątpliwości za Hyalomma marginatum. Kolejny należy zaś do gatunku Hyalomma rufipes.

Niestety mogą one potencjalnie rozprzestrzeniać gorączkę krwotoczną krymsko-kongijską. Ryzyko śmierci wśród osób, które na nią zachorują, wynosi – w zależności od kraju i tego, jak bardzo rozwiniętą ma on ochronę zdrowia – od 10 do aż 40 procent.

Czytaj też:

Wystarczy rozsypać wokół mrowiska – prosty patent na mrówkiCzytaj też:

Tajemnicze okoliczności śmierci 25-letniego księdza. Zginął w górach