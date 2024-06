Zaginęła mama czworga dzieci. Partner 32-latki zamieścił przejmujący wpis

13 czerwca Katarzyna Oldenburg z miejscowości Debrzno w województwie pomorskim wyszła w godzinach porannych ze swojego domu. 32-latka pojawiła się u swojej cioci. Kobieta opowiadała, że chciała zostawić klucze do domu i zachowywała się niepokojąco.Około godziny 8:57 zarejestrowały ją kamery monitoringu w lokalnym sklepie spożywczym. Od tego momentu ślad się urywa. Rodzina – partner oraz czworo dzieci – nie mieli do tej pory żadnego kontaktu z 32-latką. Chociaż od jej zaginięcia minęły już dwa tygodnie, w sprawie nadal jest wiele znaków zapytania.

Partner Katarzyny Oldenburg o poszukiwaniach 32-latki

Partner zaginionej zamieszcza w sieci wiele postów, w których prosi o pomoc w poszukiwaniach. W jednym z ostatnich wpisów przyznał, że akcje, które przeprowadzają służby na wysokim poziomie, nie przynoszą na razie żadnych nowych wieści i poszlak.

Mężczyzna zwrócił uwagę na fakt, że 32-latka choruje na poważną depresję i w związku z tym musi zażywać lekarstwa i być pod stałą kontrolą lekarza. „Kasiu, jeżeli to widzisz, proszę, wracaj do naszego domu i do dzieci. Odezwij się. Ja i dzieci bardzo tęsknimy za tobą. Masz bardzo wielu przyjaciół, którzy mimo wszystko bardzo cię szanują i się strasznie martwią. Jeżeli to widzisz, to wracaj do nas” – zaapelował.

Pan Krzysztof postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i w sobotę 29 czerwca sam zorganizował poszukiwania partnerki. Do pomocy zachęcał wszystkich mieszkańców Debrzna oraz okolic. Kobiety szukała grupa około 15 osób. Postanowili oni dokładnie sprawdzić miejsca trudno dostępne na terenie, gdzie według cioci 32-latki mogła się ona udać. To właśnie ona jako ostatnia z rodziny miała kontakt z Katarzyną Oldenburg. Niestety akcja nie przyniosła żadnych rezultatów.

Katarzyna Oldenburg zaginęła. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach

O pomoc w poszukiwaniach zaapelowała także człuchowska policja. Katarzyna Oldenburg w chwili zaginięcia była ubrana w szary, prążkowany, niezapinany sweter, czarne getry, czarne buty płócienne i biały t-shirt. Miała ze sobą plecak koloru czarnego i założone okulary. Kobieta ma szczupłą sylwetkę, 166 cm wzrostu, włosy koloru ciemny blond, długie, lekko za ramiona.

Osoby, które mogą pomóc w ustaleniu aktualnego miejsca pobytu kobiety, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Człuchowie pod numerem telefonu 47 74 25 722, lub nr alarmowy 112 bądź z najbliższą jednostką policji.

