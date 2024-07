Wesele przerodziło się w piekło. Jedna osoba nie żyje, pięć trafiło do szpitala

To miał być najpiękniejszy dzień w ich życiu. Podczas wymarzonego ślubu pewnej pary z Thionville we Francji doszło do tragedii.

W czasie ślubu pewnej pary z miejscowości Thionville w północno-wschodniej części Francji doszło do dramatycznych wydarzeń. Gdy goście bawili się w najlepsze na weselu, ciesząc się ze szczęścia swoich bliskich, rozegrały się szokujące sceny. Około godziny pierwszej w nocy grupa osób wyszła na dwór, aby zapalić papierosa. W tym samym czasie pod Pałac Eden w którym odbywało się przyjęcie, podjechało auto, z którego wysiadło trzech uzbrojonych i zamaskowanych mężczyzn. Napastnicy otworzyli ogień w kierunku uczestników zabawy. Francja. Tragedia podczas wesela. W wyniku zdarzenia jedna osoba zginęła a pięć kolejnych zostało rannych. Poszkodowani zostali przewiezieni do pobliskich szpitali. Po przeprowadzeniu badań lekarze określili stan jednej z osób jako krytyczny. Służby medyczne udzieliły także pomocy kobiecie w ciąży z lekkimi obrażeniami oraz mężczyźnie zranionemu odłamkami szkła. Napastnicy uciekli z miejsca zdarzenia. Są obecnie poszukiwani przez francuską policję. Ze wstępnych ustaleń wynika, że impreza weselna ani para młoda nie byli bezpośrednim celem ataku. Śledczy za najbardziej prawdopodobny przyjmują scenariusz, według którego strzelanina była efektem porachunków między handlarzami narkotyków. Czytaj też:

