Chcieli usunąć z urzędu władze Ukrainy. Prokuratura przedstawiła im zarzuty

Biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy poinformowało, że organy ścigania w niedzielę 30 czerwca wykryły grupę osób przygotowujących prowokacje w Kijowie z próbą przejęcia władzy. Śledztwo wykazało, że od maja do czerwca 2024 r. grupa osób rozpowszechniała w mediach społecznościowych posty wzywające do zdyskredytowania obecnych władz państwa, zmiany porządku konstytucyjnego i przejęcia władzy państwowej w Ukrainie.

Spiskowcy przygotowywali się do zorganizowania 30 czerwca tzw. wiecu w Kijowie, z udziałem organizacji pozarządowych i obywateli. W tym samym czasie ludzie byli nakłaniani do udziału pod pretekstem rzekomo publicznego wydarzenia, bez informowania ich o „siłowym” scenariuszu. Podczas wydarzenia uczestnicy mieli „wybrać tymczasowy rząd”, „wejść do Rady Najwyższej” i „usunąć z urzędu” władze państwa.

Ukraina. Wykryli grupę przygotowującą prowokacje. Próbowali przejąć władzę w kraju

Gdyby obecny rząd nie spełnił ich żądań dotyczących dymisji, konspiratorzy mieli dokonać przejęcia władzy. Organizatorem wydarzenia był szef związku zawodowego, który miał już doświadczenie w uczestniczeniu w nieudanych prowokacjach. Wynajął on w Kijowie salę na dwa tysiące osób, a do przeprowadzenia przejęcia władzy pozyskał wojskowych i uzbrojonych ochroniarzy z prywatnych obiektów.

Jego wspólnikami byli mężczyźni z obwodów dniepropietrowskiego i kijowskiego. Zwerbowali również szefa organizacji pozarządowej z Przykarpacia, ale ten odmówił ze względu na oczywistą nielegalność takich działań. Cztery osoby usłyszały zarzuty rozpowszechnienia materiałów nawołujących do siłowej zmiany i obalenia porządku konstytucyjnego Ukrainy. Dwie z nich zostały tymczasowo aresztowane. Śledztwo przygotowawcze w tej sprawie prowadzi biuro SBU w obwodzie iwanofrankowskim.

