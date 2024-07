Rosjanie zachwycają się nazistowską poezją? Pranksterzy ujawnili tożsamość Rakitina

Poezja patriotyczna Rakitina cieszyła się w ostatnim roku sporą popularenością. Jej autor wspominany był w konkursach poetyckich i zdobywał uznanie w mediach społecznościowych. Tworzył emocjonalne wersy na temat wspierania rosyjskiej wojny w Ukrainie.

Rosyjski poeta okazał się tworem AI

Jak się okazało, cała postać Gennady'ego Rakitina była fikcją. Został on stworzony przez sztuczną inteligencję, a jego twórczość stanowiły przekłady niemieckich, nazistowskich wierszy z lat 30-tych i 40-tych ubiegłego wieku.

Jeden z nich opublikowany został pod tytułem „Lider” i zamieszczony w sieci z dołączoną fotografią Władimira Putina. Oryginalny tytuł tego dzieła to „Fuhrer”, a napisane zostało pod koniec lat 30-tych przez wspierającego nazistów pisarza Eberharda Moellera. Inny wiersz Rakitina to oda do nazistowskich żołnierzy, przetłumaczona w taki sposób, by wychwalać członków paramilitarnej Grupy Wagnera.

Po co stworzono Genaddy'ego Rakitina?

Jak wyjaśniali pomysłodawcy „poety Rakitina”, został on stworzony dla obnażenia hipokryzji Rosjan. W kraju atakującym Ukrainę pod pretekstem zwalczania nazistów, zachwycano się wierszami, które mają w sobie bardzo dużo z faszystowskich akcentów.

– Przeczytaliśmy kolekcję poezji Z i dostrzegliśmy, że jest tam wprost wyrażony nazizm. Podejrzewaliśmy, że pisano w niej prawdopodobnie te same rzeczy, co w nazistowskich Niemczech i okazało się, że mieliśmy rację – mówił Guardianowi jeden z pranksterów, stojących za pomysłem.

Autorzy akcji ze względów bezpieczeństwa postanowili zachować anonimowość. Podkreślali, że wszystkie nazistowskie wiersze pasują do kontekstu obecnej wojny w Rosji, pomijając może oczywiste anachronizmy.

– Politycznie pokazuje to, że idee nazistowskich Niemiec są bliskie ideom współczesnej Rosji, nawet jeśli ona sama twierdzi, że zwalcza nazizm. Kulturowo pokazuje to, że nie ma żadnego renesansu w rosyjskiej kulturze, jak twierdzą władze, a jedynie degradacja – dodawali autorzy.

