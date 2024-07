Biden zrezygnuje ze startu w wyborach? Stanowcza reakcja prezydenta i Białego Domu

„Joe Biden powiedział kluczowemu sojusznikowi, że jego kampania może być nie do uratowania, jeśli nie przekona opinii publicznej, że nadaje się do tej pracy” – podał dziennik „The New York Times”. Zasugerował też, że prezydent nie wyklucza rezygnacji ze startu w jesiennych wyborach.

Doniesienia o rezygnacji Bidena. Prezydent zaprzecza

Biały Dom zaprzeczył medialnym doniesieniom. „To twierdzenie jest absolutnie fałszywe. Gdyby New York Times dał nam więcej niż 7 minut na komentarz, powiedzielibyśmy im to” – poinformował we wpisie opublikowanym w serwisie X (dawniej Twitter) starszy zastępca sekretarza prasowego Białego Domu i zastępca asystenta prezydenta Andrew Bates.

Po kilku godzinach o przyszłości kampanii Demokratów opowiedzieć miał sam Biden. Jak podało NBC News, w rozmowie telefonicznej z liderami ugrupowania zapewnił, że nie zamierza wycofywać się z wyścigu o fotel prezydenta. „Powtarzam to tak jasno, jak to tylko możliwe, tak prosto i bezpośrednio, jak tylko potrafię: kandyduję” – miał powiedzieć, cytowany przez rozmówcę stacji.

Wybory w USA. Stanowisko rzeczniczki Białego Domu

O starcie głowy państwa w wyborach przekonana jest również rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre. Podczas środowej konferencji, zapytana o to, czy Biden rozważa wycofanie się, zapewniła, że „absolutnie nie” bierze tego pod uwagę. Zaznaczyła, że wyjaśnił już swoim wyborcom i osobom, które go wspierają, że debata, która negatywnie wpłynęła na jego odbiór, odbyła się w niefortunnej dla niego chwili.

Sekretarz prasowa odniosła się również do pytania o codzienne popołudniowe drzemki prezydenta. – To prezydent, który budzi się każdego ranka i stawia naród amerykański na pierwszym miejscu. Robi to codziennie. Nie mam zamiaru rozmawiać z anonimowymi źródłami. Mogę mówić o tym, co wiem, co prezydent robi i jak bardzo zaangażowany jest w swoją pracę – dodała.

