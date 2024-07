Ukraińcy wątpią w Polaków? Wyniki najnowszego sondażu dają do myślenia

Rozpętana w lutym 2022 roku przez Władimira Putina wojna w Ukrainie od samego początku wywoływała spore poruszenie także nad Wisłą. Polacy oddolnie ruszyli na pomoc uchodźcom z Ukrainy, organizując zbiórki oraz przyjmując wielu we własnych domach. Zdecydowane stanowisko zajęły również władze, które stanęły po stronie broniącego się kraju i aktywnie uczestniczyło w formowaniu koalicji antyrosyjskiej.

Polska pierwsza do pomocy Ukrainie

Przez wiele miesięcy nikt nie miał wątpliwości, że to Polska jest jednym z najbliższych sojuszników walczącej Ukrainy. Obok Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii wymieniani byliśmy w gronie państw, które dostarczały najwięcej sprzętu dla tamtejszej armii. W tym czasie kraje takie jak Niemcy i Francja potrzebowały wielokrotnych napomnień i medialnej krytyki, by ostatecznie określiły się po stronie Kijowa i wysłały tak potrzebne uzbrojenie.

Minęło jednak 2,5 roku, a stosunki między sojusznikami ochłodziły się. Wszyscy pamiętamy protest przewoźników i późniejszy rolników, połączone z blokowaniem ukraińskiej granicy. Z obu stron padły też wypowiedzi polityków, które nie poprawiały wzajemnych stosunków. Musiało to odbić się na wzajemnych sympatiach i zaufaniu, także wśród obywateli obu państw.

Sondaż zaufania Ukraińców do sojuszników. Słaby wynik Polski

Dobitnie pokazuje to najnowsze badanie, przeprowadzone przez Europejską Radę ds. Stosunków Zagranicznych (European Council on Foreign Relations). Pytano w nim Ukraińców o to, jak „niezawodnym” i „solidnym” sojusznikiem Kijowa są poszczególne państwa. Okazało się, że nasz kraj uplasował się nawet poniżej wspomnianych Francji i Niemiec.

W przypadku Polski tylko 15 proc. badanych stwierdziło, że jest ona „bardzo solidnym” sojusznikiem. 45 proc. oceniło nas jako „raczej solidnego” partnera. 6 proc. ankietowanych nie miało zdania, a 25 stwierdziło, że jesteśmy „raczej niepewnym sojusznikiem”. 10 proc. Ukraińców uznało Polskę za „bardzo niepewnego partnera”.

Najlepszy wynik w tym badaniu osiągnęły Litwa i Wielka Brytania. Oba te kraje aż 42 proc. badanych uznało za bardzo solidne. 35 proc. ankietowanych oceniło Litwę jako raczej solidną, a 42 proc. powiedziało tak o Wielkiej Brytanii.

Kolejne w rankingu były Stany Zjednoczone z wynikiem 23 proc. dla „bardzo solidny”, 55 proc. dla „raczej solidny”, 12 proc. dla „raczej wątpliwy” i 5 proc. dla „bardzo wątpliwy”. Niemcy i Francja zdobyły po 19 proc. wskazań na „bardzo solidny” i odpowiednio 57 oraz 54 na „raczej solidny”. Oba państwa miały też 15 proc. odpowiedzi „raczej niepewny”, a Francja dodatkowo 4 proc. „bardzo niepewny”. Najgorzej wypadły Włochy i Rumunia, ocenione niżej niż Polska.

