Zawieszenie broni pomiędzy Rosją i Ukrainą? Putin jednoznacznie o pomyśle Orbana

Propozycję zawieszenia broni pomiędzy walczącymi armiami Rosji i Ukrainy Viktor Orban sformułował podczas swojej niedawnej wizyty w Kijowie. Jego zdaniem taki gest miałby zbliżyć oba państwa do pokoju. Namawiał przy tym Putina i Zełenskiego, by przestali skupiać się na nieporozumieniach i zaczęli mówić o przyszłości.

Putin o propozycji Orbana

Prezydent Rosji do inicjatywy Orbana odniósł się w czwartek 4 lipca, po szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy w stolicy Kazachstanu. – Musimy zadbać, by druga strona (Ukraina – red.) zgodziła się na podjęcie kroków, które będą nieodwracalne i akceptowalne dla Rosji – stwierdził Władimir Putin. Jak dodawał, zawieszenie broni jest niemożliwe bez osiągnięcia porozumienia.

Putin odrzucił też pomysł, polegający na tym, by Rosja odwoływała się do ukraińskiego parlamentu w kwestii swoich pomysłów na zakończenie konfliktu zbrojnego. Podkreślał, ze jego kraj „nigdy nie odmówił negocjacji”, ale wyraził też zwątpienie w możliwość zakończenia wojny dzięki mediatorom.

Putin skomentował deklarację Trumpa

Rosyjski prezydent w ten sposób odniósł się do słów Donalda Trumpa, który zapowiadał zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej „w jeden dzień”. – Nie znam oczywiście możliwych propozycji Donalda Trumpa. I to jest oczywiście kluczowe pytanie. Ale nie mam wątpliwości, że mówi o tym szczerze. I będziemy go wspierać – zapewniał.

Polityk zapewniał, że Rosja jest gotowa do dialogu ze Stanami Zjednoczonymi, ale spodziewa się konstruktywnych rozmów dopiero po wyborach w USA. Jego słowa sprawiają więc, że aktualne pozostaje stanowisko obu stron, sformułowane już wiele miesięcy temu. Kreml zakończy wojnę wtedy, gdy Kijów zrezygnuje z ambicji dołączenia do NATO i odda cztery okupowane przez Rosjan obwody. Ukraina z kolei domaga się cały czas wycofania wojsk rosyjskich ze wszystkich swoich terytoriów.

