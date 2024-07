Trumpa nagrano z ukrytej kamery. Bidena nazwał „kupą g***a”. Co mówił o Kamali Harris?

Amerykańskie media uważnie analizują nagranie z Donaldem Trumpem, które opublikował portal Daily Beast. Widzimy na nim byłego prezydenta USA w wózku golfowym, zrelaksowanego w trakcie swojej ulubionej gry. Po kilku pochwałach dotyczących debaty z Joe Bidenem, język rozwiązuje mu się na tyle, by zaczął sam szczerze podsumowywać tamto zdarzenie i w ostrych słowach opisywać swojego głównego rywala.

Trump bez szacunku o Bidenie i Harris

– To złamana kupa g***a. Wiecie, on już się poddał. Rezygnuje z wyścigu... A to oznacza, że mamy Kamalę – mówił. – Myślę, że będzie lepsza – rzuca, po czym dodaje szybko, że jego zdaniem Kamala Harris i tak jest bez szans. – Jest tak k******o zła. Jest żałosna – oceniał.

– Możecie sobie wyobrazić, jak radzi sobie z Putinem, z prezydentem Chin, który jest hardą osobą, jest ostrym facetem, to bardzo twardy gość... – mówił do swoich przypadkowych słuchaczy. Nie wiadomo, kiedy dokładnie powstało opisywane tutaj nagranie. W środę 3 lipca Joe Biden zapewniał, że nie zamierza rezygnować z walki o Biały Dom i zostanie w wyścigu prezydenckim do końca.

Biden żartował, że prawie zasnął podczas debaty

Prezydent USA Joe Biden we wtorek 2 lipca wieczorem spotkał się w McLean z darczyńcami, wspierającymi jego kampanię. Przyznał, że nie wypadł najlepiej w debacie z Donaldem Trumpem, która miała miejsce w poprzednim tygodniu. Jak tłumaczył, wcześniejsze wyczerpujące podróże „nie były najmądrzejszym pomysłem”.

– Zdecydowałem się na kilkukrotną podróż po świecie... krótko przed debatą – mówił. – Nie posłuchałem moich doradców... a później prawie zasnąłem na scenie – żartował przy darczyńcach. – To nie wymówka, ale wyjaśnienie – podkreślał. Wcześniej sztab Bidena informował, że polityk w trakcie debaty był on przeziębiony.

Czytaj też:

Zawieszenie broni pomiędzy Rosją i Ukrainą? Putin jednoznacznie o pomyśle OrbanaCzytaj też:

Demokraci wymienią Bidena po fatalnych sondażach? W grze głośne nazwisko