Książę Harry wbije „ostatni gwóźdź do trumny”? „Nie będzie od tego odwrotu. To będzie koniec”

W 2023 r. miała miejsce premiera autobiografii księcia Harry’ego zatytułowana „Spare” (Ten drugi – pol.). Książka obejmuje wczesne czasy dzieciństwa księcia Sussexu. 39-latek przyznał, że został zmuszony do wycięcia prawie połowy treści z pierwszej wersji. Mimo to autobiografia okazała się hitem i przyniosła Harry’emu co najmniej 20 milionów dolarów.

W związku z sukcesem pojawiły się spekulacje, co skłoniłoby księcia Sussexu do napisania drugiej książki – podał portal express.co.uk. Przybrały one na sile po tym, jak królewski biograf Andrew Lownie wskazał na pewne luki, które mogłyby być uzupełnione w kolejnej części.

Książę Harry ponownie zaszokuje świat? Zrobi to najwcześniej po śmierci ojca

Wątek pociągnęła w czwartek królewska eksperta Kinsey Schofield. – Myślę, że ponownie napisałby o swojej rodzinie. Czekał z wydaniem książki po śmierci królowej Elżbiety. Początkowo mówiono, że będzie kolejna publikacja po śmierci jego babci. Podejrzewam, że może wyda książkę po śmierci ojca – stwierdziła komentatorka w swoim podcaście.

Schofield dodała, że Harry będzie miał powód, aby tak zrobić, o ile nie pogodzi się z Williamem za życia Karola. Prezenter Cristo Foufas uzupełnił na jej antenie, że książę Sussex i Meghan Markle „zrobią dosłownie wszystko dla pieniędzy”. Harry miał jednak zostać ostrzeżony w czerwcu, że kolejna publikacja „przekreśliłaby wszelkie nadzieje na jego potencjalne pojednanie z rodziną”.

Książę Sussex napisze drugą książkę? „Musi odkopać mroczne doświadczenia”

Według bardzo szanowanej królewskiej ekspertki Jennie Bond książę Sussex nie ma zamiaru pisać nowej książki, bo zdaje sobie sprawę, że byłby to „ostatni gwóźdź do trumny” w relacjach z rodziną królewską. – Nie będzie od tego odwrotu. To będzie koniec – oceniła. Ghostwriter celebrytów Joshua Lisec w rozmowie z The Mirror powiedział, że Harry musiałby w nowej autobiografii „odkopać mroczne doświadczenia z przeszłości”. Podsumował, że musiałby być tam bardzo osobiste wątki.

Król Karol „mocno zdenerwował” księcia Harry’ego. Już nigdy nie wróci do królewskiej rezydencji