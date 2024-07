Naukowcy pracują nad specjalną aplikacją. Pomoże monitorować kleszcze

Obywatele państw Unii Europejskiej będą mogli aktywnie pomagać badaczom, wprowadzając aktualne dane do aplikacji, które będą weryfikowane i analizowane, a następnie nanoszone na mapę. Program ma na celu przede wszystkim informowanie społeczeństwa o kleszczach i chorobach, które przenoszą niebezpieczne dla zdrowia pajęczaki.

Aplikacja będzie gromadzić dane o kleszczach. Znajdzie się tam wiele przydatnych informacji

Mieszkańcy Europy będą mogli wysyłać naukowcom zdjęcia kleszczy z informacją, gdzie znaleźli dany okaz i – jeśli zostaną ukąszeni – czy wystąpiły u nich objawy choroby i po jakim czasie. Wszystko to będzie dokładnie weryfikowane i analizowane – informują dziennikarze.

Autorzy aplikacji stworzą też poradniki odnośnie profilaktyki i diagnostyki, a także zgromadzą w jednym miejscu inne przydatne informacje. Będą tam opisy chorób przenoszonych przez kleszcze, jak również wskazówki, jak wyjąć pajęczaka, gdy wszczepi się w skórę.

PAP podaje, że oprócz szerzenia wiedzy o kleszczach, aplikacja ma też promować szczepienia (obecnie jedyny dostępny preparat pomaga w walce przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu – KZM). Oprócz tego użytkownik aplikacji będzie miał dostęp do informacji o występowaniu kleszczy – powstanie mapa, na której oznaczone zostaną gatunki pajęczaka i choroby, jakie może przenosić na danym regionie.

Jak wyjąć kleszcza? Nie wolno kręcić pęsetą

Niedawno naukowcy z Warszawy ruszyli z projektem dotyczącym poszukiwania egzotycznych kleszczy Hyalomma. Stanowią one poważne zagrożenie dla ludzi, ponieważ mogą przenosić wirusa, na którego nie ma szczepionki, a który wywołać może gorączkę krwotoczną. W ramach akcji „Narodowe kleszczobranie” badacze proszą o pomoc w oznaczeniu ich obecności na mapie Polski.

Jak wyjąć pajęczaka? Jeśli kleszcz wkłuje się w naszą skórę, należy go wyjąć jak najszybciej, zanim zdąży zarazić nas patogenem, który znajduje się w jego organizmie. Należy chwycić potencjalnie niebezpiecznego stawonoga tuż przy samej głowie i pociągnąć ku górze. Sam ruch powinien być płynny i zdecydowany. Nie wolno przy tym kręcić pęsetą. Miejsce ukąszenia trzeba zdezynfekować, a potem obserwować – czy nie pojawi się rumień. W sytuacji jego wystąpienia należy zgłosić się do lekarza. Może on bowiem oznaczać, że zachorowaliśmy na boreliozę i musimy przyjąć antybiotyk.

