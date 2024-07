Turyści zobaczą z bliska słynny balkon. To z niego machała królowa Elżbieta

Pałac Buckingham otworzy dla turystów swoje wschodnie skrzydło. Zwiedzający będą mogli wejść do pokoju z widokiem na balkon, z którego do poddanych machała królowa Elżbieta II. Ile za to zapłacą?

Pałac Buckingham udostępni zwiedzającym pomieszczenie, które pozostawało niedostępne przez 175 lat. Chodzi o pokój z wyjściem na słynny balkon, z którego do poddanych machała rodzina królewska, w tym królowa Elżbieta II. Pałac Buckingham zaprasza turystów. Zobaczą słynny balkon Renowacja wschodniego skrzydła pałacu trwała pięć lat. Prace zakończono, a to oznacza, że wkrótce zwiedzający będą mogli zawitać w sali centralnej i z bliska przyjrzeć się licznym eksponatom. Wejdą tam w niewielkich grupach, dzięki czemu nie zobaczą znaków zakazu podchodzenia do konkretnych mebli, ozdób i kosztownych zastaw. Chociaż znajdą się tuż obok słynnego balkonu, nie wyjdą na zewnątrz. Wszystko dlatego, że jest on znacznie węższy, niż mogłoby się wydawać, a barierki sięgają poniżej pasa. Nikt nie zabroni im jednak zerknąć na kultowe miejsce przez okno, przysłonięte – jak pisał biograf rodziny królewskiej Robert Hardman – „najsłynniejszymi firankami na świecie”. Trwa renowacja rezydencji brytyjskich monarchów Jak podało BBC, wycieczka po wschodnim skrzydle Pałacu Buckingham to koszt 75 funtów. Chociaż bilety nie należą do najtańszych, wyprzedano już całą pulę na ten rok. Goście rezydencji, poza salą centralną, będą mogli zobaczyć żółty salon, w którym królowa Elżbieta II nagrywała bożonarodzeniowe życzenia, i wyjrzeć przez okno dziedziniec, na którym po wygranych wyborach zawitał nowy premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Udostępnienie części pałacu zwiedzającym nie oznacza, że zakończono wszelkie prace remontowe. Na odnowienie kompleksu przeznaczono 369 mln funtów, a w pobliżu wschodniego skrzydła wciąż rozstawione są liczne rusztowania. Zainteresowanie turystów pokazuje jednak, że nie będzie im to specjalnie przeszkadzać. Czytaj też:

