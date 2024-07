Wywiad USA na początku 2024 r. odkrył, że rosyjski rząd planował zamordować dyrektora generalnego firmy Rheinmetall – podało CNN. Chodzi o Armina Pappergera, niemieckiego producenta broni, który dostarczał pociski artyleryjskie i pojazdy wojskowe dla Ukrainy. Amerykanie poinformowali o sprawie Berlin. Niemieckie służby bezpieczeństwa były w stanie ochronić Pappergera i udaremnić spisek.

Rosja chciała zabić niemieckiego producenta broni. To miał być początek zamachów

Rheinmetall produkuje m.in. pociski artyleryjskie kalibru 155 mm, które stały się decydującą bronią w ukraińskiej wojnie na wyniszczenie. Niemiecka firma w najbliższych tygodniach otwiera fabrykę pojazdów opancerzonych na Ukrainie, co wyraźnie niepokoi Rosję. Atak na Pappergera miał być jednym z wielu zamachów na europejskich dyrektorów przemysłu obronnego, którzy wspierają wysiłki wojenne Ukrainy.

Sprawy nie chciały komentować ambasady Rosji i Niemiec w Waszyngtonie oraz Rada Bezpieczeństwa Narodowego USA. Rzecznik ostatniego wymienionego organu skomentowała, że „nasilające się rosyjskie działania dywersyjne są czymś, do czego amerykańska administracja podchodzi skrajnie poważnie, i na czym była bardzo skupiona w ciągu ostatnich kilku miesięcy”.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego USA o rosyjskich działaniach dywersyjnych

– Stany Zjednoczone omawiały tę kwestię z naszymi sojusznikami z NATO i aktywnie współpracujemy, aby ujawnić i zakłócić te działania. Wyjaśniliśmy również, że działania Rosji nie zniechęcą sojuszników do dalszego wspierania Ukrainy – dodała Adrienne Watson. Rzecznik Rheinmetall Oliver Hoffman powiedział, że „niezbędne środki są zawsze podejmowane w drodze regularnych konsultacji z organami bezpieczeństwa”.

Rosja od ponad pół roku prowadzi kampanie sabotażowe na całym kontynencie. Rekrutowano osoby do wszystkiego – od podpaleń magazynów związanych z bronią dla Ukrainy po drobne akty wandalizmu. Wszystko po to, aby powstrzymać przepływ broni z Zachodu do Ukrainy i zmniejszyć poparcie społeczne dla Kijowa.

