Sfotografował kulę lecącą w stronę Trumpa. Uchwycił też inny ważny moment

W sobotę 13 lipca podczas wiecu Donalda Trumpa odbywającego się w Pensylwanii, były prezydent Stanów Zjednoczonych został postrzelony. Polityk złapał się za prawe ucho, po chwili opuścił rękę i na nią spojrzał. Następnie obniżył się za podium, zza którego przemawiał do obecnych.

Po – dosłownie – chwili agenci Secret Service utworzyli tzw. ludzki bunkier wokół Trumpa. Szczelnie osłaniali go własnymi ciałami. Minutę później polityka wyprowadzono z miejsca zdarzenia.

Zamach na Donalda Trumpa. Zdjęcie z momentu zdarzenia

W sieci natychmiast pojawiły się zdjęcia z zamachu na życie byłego prezydenta. Atak uchwycił Doug Mills, doświadczony fotoreporter „The New York Times”, który znajdował się blisko Trumpa.

Sfotografował nie tylko kulę przelatującą obok jego głowy, ale również moment trafienia w ucho i odkrycia tego przez postrzelonego.

Zapytany o incydent z Trumpem Mills podkreślił, że sobotni wiec był typowy. Były prezydent przybył na miejsce z prawie godzinnym opóźnieniem, jak zwykle machając do publiczności. Nagle rozległy się trzy lub cztery głośne dźwięki. Mills początkowo myślał, że to hałas samochodu i dalej robił zdjęcia, ale kiedy podszedł bliżej, zdał sobie sprawę, że wydarzyło się coś poważnego.

Co ciekawe, to niejedyne zdjęcie Millsa dokumentujące istotny moment w historii. Fotograf uchwycił też moment, gdy prezydent George W. Bush dowiedział się o ataku na World Trade Center 11 września 2003 roku.

Zamach na Donalda Trumpa. Kim jest fotograf Doug Mills?

Doug Mills to zaprawiony w boju fotoreporter. Urodził się w 1960 roku. Ma żonę i dwie córki. Przed dołączeniem do „The New York Times” przez 15 lat pracował w Associated Press jako główny fotograf.

Dwukrotnie uhonorowano go Nagrodą Pulitzera – za zdjęcia za reportaż z kampanii wyborczej byłego prezydenta Billa Clintona i Ala Gore'a oraz za opis historii śledczej prezydenta Clintona i jego ukochanej Moniki Lewinsky.

