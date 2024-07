Zaginięcie Jaya Slatera. Znaleziono ciało niedaleko ostatniej lokalizacji telefonu

Ludzkie szczątki znaleziono w ramach prowadzonych od miesiąca poszukiwań zaginionego Jaya Slatera. 19-letni Brytyjczyk zaginął podczas wakacji na Teneryfie. Na zwłoki natrafiono na zachodzie wyspy w okolicy miejscowości Masca, gdzie po raz ostatni zlokalizowany był telefon nastolatka.

Zaginięcie Jaya Slatera. Odnaleziono ciało?

Aby ustalić ponad wszelką wątpliwość, że odnalezione zwłoki należą do Jaya Slatera, przeprowadzone zostaną testy DNA. Odbędzie się również sekcja zwłok, która ma pomóc w ustaleniu przyczyny śmierci. Organizacja LBT Global przekazała, że przy ciele zabezpieczono ubrania i rzeczy prywatne, należące do Brytyjczyka.

19-latek z hrabstwa Lancashire 16 czerwca bawił się na festiwalu muzycznym NRG (New Rave Generation), by następnie udać się z dwoma mężczyznami na nocleg we wsi Masca. Następnego ranka opuścił miejsce, w którym nocował i udał się pieszo w 11-godzinną podróż do swojego apartamentu. Ostatni raz widziany był przez właścicielkę kawiarni, którą chłopak zagadnął o godziny odjazdów autobusu. Stwierdził jednak, że nie zamierza czekać dwóch godzin na przyjazd transportu.

Jay Slater zgubił się w górzystym terenie?

17 czerwca Jay Slater zadzwonił jeszcze do swojej przyjaciółki Lucy i powiedział, że za chwilę rozładuje mu się telefon. Mówił również, że się zgubił i nie ma przy sobie wody. Od tego momentu jego komórka była wyłączona. Po raz ostatni logowanie telefonu zarejestrowano w parku krajobrazowym Teno w górzystej, północno-zachodniej części wyspy.

Z relacji Lucy wynika, że 19-latek oddzielił się od swoich znajomych, ponieważ chciał spędzić czas z osobami poznanymi na Teneryfie. Według nastolatki nie miał świadomości, jak daleko od swojego hotelu się znalazł, dlatego mógł chcieć ruszyć pieszo w drogę powrotną. Znajomi Jaya Slatera natychmiast wyruszyli w okolice parku Teno na poszukiwania. Na Tenryfę przylecieli także jego starszy brat oraz matka.

