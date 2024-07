Trump i jego świta. To oni towarzyszyli byłemu prezydentowi podczas konwencji

Partia Republikańska formalnie nominowała Donalda Trumpa na swojego kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Decyzja została oficjalnie ogłoszona 15 lipca, w pierwszym dniu Krajowej Konwencji Partii Republikańskiej w Fiserv Forum w Milwaukee.

Donald Trump nominowany. Wybrał kandydata na wiceprezydenta

Trump poinformował, że wybrał już kandydata na wiceprezydenta. „Po długich rozważaniach i przemyśleniach, a także biorąc pod uwagę ogromne talenty wielu innych osób, zdecydowałem, że osobą najlepiej nadającą się do objęcia stanowiska wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych jest senator JD Vance z Great State of Ohio” – przekazał we wpisie opublikowanym na platformie społecznościowej Truth Social.

Joe Biden odniósł się do decyzji swojego poprzednika. „Sprawa z J.D. Vance'em wygląda następująco. Mówi wiele o ludziach pracy. Ale teraz on i Trump chcą podnieść podatki dla rodzin z klasy średniej, jednocześnie naciskając na więcej obniżek podatków dla bogatych. Cóż, nie zamierzam im na to pozwolić” – napisał w serwisie X (dawniej Twitter).

Nie tylko J.D. Vance. Kto znalazł się w loży byłego prezydenta?

James David Vance towarzyszył Trumpowi w trakcie poniedziałkowego wydarzenia, zajmując miejsce tuż obok byłego prezydenta. W trakcie konwencji powiedział, że w rozmowie telefonicznej usłyszał od niego: „Jesteś tym facetem, który może mi pomóc w najlepszy sposób”.

Po drugiej stronie byłego prezydenta usiadł członek Izby Reprezentantów z Partii Republikańskiej Byron Donalds. W specjalnej loży znalazł się również amerykański konserwatywny komentator polityczny Tucker Carlson i spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson. Trumpowi towarzyszyli też jego dwaj synowie: Donald Trump Jr. i Eric Trump.

