Wyciekło szokujące nagranie z prywatną rozmową Trumpa. „Czułem się jak wielki komar”

Do sieci wyciekło nagranie, na którym zarejestrowano rozmowę Donalda Trumpa oraz Roberta F. Kennedy'ego Jr. Były przywódca USA postanowił podzielić się refleksjami na temat szczepionek. Wybór rozmówcy w tej kwestii nie był przypadkowy, ponieważ Kennedy wielokrotnie negował skuteczność szczepień. Donald Trump wygłasza w rozmowie mnóstwo tez, które nie mają żadnych naukowych podstaw. Następnie stwierdza, że dawki szczepionek powinny być znacząco zmniejszone.

Donald Trump jak antyszczepionkowiec

– Dajesz dziecku taką szczepionkę, która ma w swoim składzie 38 innych szczepionek. Przecież ona wygląda, jakby była przeznaczona dla konia a nie małego dziecka. No i po jakimś czasie dostrzegasz, że dziecko zaczyna się radykalnie zmieniać. A wszyscy wokół przekonują, że to nie ma żadnego wpływu na zdrowie – mówi kandydat Republikanów na prezydenta Stanów Zjednoczonych.

W dalszej części rozmowy Donald Trump odnosi się do strzelaniny, do której doszło podczas wiecu polityka. Został on postrzelony w ucho. Napastnikiem był Thomas Matthew Crooks, 20-latek z przedmieść Pittsburgha, który był zarejestrowany jako wyborca Republikanów. – Czułem się jak największy komar na świecie – komentuje polityk. Następnie dodaje, że został postrzelony z broni, której posiadania chciał zakazać Joe Biden.

Kennedy przeprasza Trumpa



Po tym jak nagranie ujrzało światło dzienne, Robert F. Kennedy Jr. postanowił wydać krótkie oświadczenie. Polityk nie odniósł się jednak do treści rozmów, za to postanowił przeprosić Donalda Trumpa. „Kiedy zadzwonił do mnie, nagrywałem filmik z naszym wewnętrznym operatorem. Powinienem kazać mu przestać nagrywać. Przepraszam, że tego nie zrobiłem” – napisał Republikanin dodając, że „jest przerażony tym, że filmik z jego rozmową został opublikowany w sieci”.

