Donald Trump miał być celem spisku. Wstrząsające doniesienia z USA

Szokujące wieści płyną ze Stanów Zjednoczonych. Amerykańskie służby wywiadowcze miały dotrzeć do informacji, z których wynikało, że Iran planował przeprowadzić zamach na Donalda Trumpa. Miałaby to być zemsta za zamach na dowódcę sił specjalnych Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej gen. Kassema Sulejmaniego. Nie jest tajemnicą, że wcześniej agenci udaremnili ataki na byłego sekretarza stanu USA Mike'a Pompeo i doradcę ds. bezpieczeństwa narodowego Johna Boltona.

Iran miał szykować zamach na Donalda Trumpa

W związku z tym, służby poleciły sztabowi Republikanów, aby nie organizować trudniejszych do ochrony spotkań partyjnych na otwartym powietrzu oraz spontanicznych spotkań z wyborcami. Ponadto, w ostatnich tygodniach zdecydowano się znacząco wzmocnić ochronę Donalda Trumpa. Te doniesienia wywołały falę pytań, dlaczego w takim razie doszło do tragicznych wydarzeń podczas wiecu w Butler w Pensylwanii i w jaki sposób 20-latek zdołał zdobyć dostęp do pobliskiego dachu, skąd oddał strzały. Amerykańskie media podkreślają jednak, że nie ma absolutnie żadnych dowodów na to, aby można było w sprawię Thomasa Crooksa wpleść jakikolwiek wątek irański.

– Śledztwo w sprawie próby zamachu na Donalda Trumpa jest w toku. Organy ścigania poinformowały, że ich dochodzenie nie wykazało, aby 20-latek działał z kimkolwiek w zmowie. Nie ma też żadnych sygnałów świadczących o jego powiązaniach ze wspólnikami z kraju bądź z innych państw – komentowała Adrienne Watson, rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu.

Sztab Republikanów nie chciał komentować tych doniesień. W krótkim oświadczeniu napisano jedynie, że „wszystkie pytania dotyczące kwestii ochrony i bezpieczeństwa Donalda Trumpa powinny być kierowane do Secret Service”.

Iran odpowiada na oskarżenia

Głos zabrało natomiast Przedstawicielstwo Iranu przy ONZ, które nie ukrywa oburzenia sugestiami, że Donald Trump miał paść ofiarą irańskiego spisku. W komunikacie zaznaczono, że wszelkie oskarżenia w tej sprawie są bezpodstawne. Rzecznik przedstawicielstwa stwierdził, że „z perspektywy Iranu były prezydent USA jest przestępcą, który musi zostać surowo ukarany przez sąd”. – Iran wybrał drogę prawną, chcemy za wszelką cenę postawić Trumpa przed sądem – zapewnił.



