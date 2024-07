Nieudany zamach na Trumpa. Polacy nie mają wątpliwości. Sondaż dla „Wprost”

„Zostałem postrzelony kulą, która przebiła górną część prawego ucha. Od razu wiedziałem, że coś jest nie tak, usłyszałem świst, strzały i poczułem, jak kula przebija skórę. Było dużo krwi i wtedy zrozumiałem, co się dzieje. Boże, błogosław Amerykę!” – napisał Donald Trump na portalu społecznościowym TRUTH Social.

Do nieudanego zamachu nad Donalda Trumpa doszło w Butler w Pensylwanii. Sprawca, 20-letni Thomas Matthew Crooks, niegroźnie ranił byłego amerykańskiego przywódcę w prawe ucho. W wyniku odniesionych obrażeń zginęły dwie osoby, w tym napastnik, a dwie kolejne zostały poważnie ranne.

W amerykańskich i światowych mediach, również w polskich, szybko pojawiły się komentarze, że nieudany zamach znacznie zwiększa szansę Trumpa, a wręcz gwarantuje mu powrót do Białego Domu. Szczególnie biorąc pod uwagę zachowanie byłego prezydenta tuż po tym, jak padły strzały. Zanim został ewakuowany ze sceny przez agentów Secret Service, zdążył jeszcze podnieść w górę pięść i wykrzyczeć kilkukrotnie: „Walcz!”, co wywołało entuzjazm tłumu. I to właśnie ten moment, uwieczniony przez fotoreporterów, najczęściej ilustrował artykuły prasowe o zdarzeniu, a zawołanie Trumpa stało się hasłem jego zwolenników.

„Zamach na Donalda Trumpa praktycznie przesądza o wyniku wyborów w USA. Demokraci nie mają wielkich szans na przekonanie Amerykanów, że wyraźnie niedysponowany Biden, czy którykolwiek z innych szykowanych w jego miejsce kandydatów, miałby szansę na pokonanie człowieka, który w chwili zagrożenia życia, z zakrwawionym uchem, wznosi w górę pięść w geście zwycięstwa” – komentował to wydarzenie dziennikarz „Wprost” Jakub Mielnik.

Co o sprawie sądzą Polacy?

Czy uważasz, że nieudany zamach na Donalda Trumpa zagwarantuje mu wygraną w wyborach prezydenckich w USA?

Na tak postawione pytanie w badaniu agencji SW Research dla „Wprost”, większość (53,6 proc.) ankietowanych odpowiedziała twierdząco. Przeciwne zdanie wyraża 22,2 proc. osób, a 24,2 proc. nie ma w tej sprawie wyrobionej opinii.

Odsetek respondentów, którzy wskazali odpowiedź „Tak” jest wyższy wśród mężczyzn (58,3 proc. wobec 49,5 proc. u kobiet), a także w grupach wiekowych 25-34 i 35-49 lat (odpowiednio 59,2 i 57,1 proc. wobec 46,2 proc. wśród najmłodszych badanych do 24. roku życia i 51,5 proc. wśród najstarszych, od 50. roku życia).