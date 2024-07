Zapomniał, że wiózł dziecko do żłobka. Roczna dziewczynka zmarła

Roczna dziewczynka zmarła w nagrzanym samochodzie. O dziecku zapomniał ojciec, który udał się do pracy. To kolejna ofiara upałów we Włoszech. Doprowadziły też do śmierci czterech starszych mężczyzn.

Włoski resort zdrowia wydał ostrzeżenia trzeciego stopnia przed upałami dla 17 miast, a w Wenecji Euganejskiej ogłoszono klimatyczny stan alarmowy związany z dyskomfortem fizycznym. Czerwoną flagą objęto m.in. Rzym, Bolonię, Florencję i Weronę. Upały we Włoszech. Są ofiary śmiertelne Na plażach w Apulii w ostatnich dniach zmarło czterech starszych mężczyzn. Jeden z nich, 70-latek, stracił przytomność podczas opalania się w Giovinazzo. W tym samym dniu plażowicze zauważyli, że 82-letni mężczyzna zasłabł w wodzie. Mimo natychmiastowej reakcji świadków i reanimacji podjętej przez ratowników medycznych nie udało się ich uratować. Wcześniej dwaj 70-latkowie zmarli w Lecce i Giovinazzo, prawdopodobnie po doznaniu udaru cieplnego. Wysokie temperatury doprowadziły też do śmierci jednej osoby w Rzymie i rocznego dziecka w Wenecji. Do ostatniej sytuacji doszło w czwartek, 18 lipca na parkingu przed jednym z biurowców. Roczne dziecko zmarło w samochodzie Mężczyzna miał zawieźć swoją córkę do żłobka, ale udał się bezpośrednio do pracy. Zapomniał, że roczne dziecko śpi na tylnym siedzeniu i wszedł do budynku. Po kilku godzinach dziewczynkę zauważyli współpracownicy jej ojca, którzy natychmiast go zaalarmowali. Ten pobiegł na parking, otworzył drzwi i wezwał na miejsce pogotowie ratunkowe – podała agencja ANSA. Ratownicy przybyli po kilku minutach. Rozpoczęli reanimację dziecka, a następnie zabrali je karetką do najbliższej izby przyjęć. W placówce stwierdzono jednak jego zgon. Informacja o śmierci córki sprawiła, że jej rodzice stracili przytomność i zostali zabrani do szpitala. Służby, w trosce o ich bezpieczeństwo, nie podają szczegółowych informacji na temat przebiegu zdarzenia i konsekwencji tragicznej śmierci dziecka. Czytaj też:

