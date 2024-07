Biden po rezygnacji z ważnym oświadczeniem. „Chcę, aby to ona była kandydatką”

Joe Biden w niedzielę wieczorem opublikował oświadczenie, z którego wynika, że wycofuje się z wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Krótko po tym w serwisie X.com (dawniej Twitter) na jego profilu pojawił się kolejny wpis w tym temacie.

„Chcę przekazać całe swoje poparcie dla Kamali Harris”

„Moją pierwszą decyzją jako kandydata partii w 2020 roku było wybranie Kamali Harris na wiceprezydent. I była to najlepsza decyzja, jaką kiedykolwiek podjąłem. Dzisiaj chcę zaoferować moje pełne poparcie dla Kamali, aby została nominowana przez naszą partię w tym roku” – czytamy w najnowszym oświadczeniu prezydenta USA.

„Drodzy Demokraci, chcę przekazać całe swoje poparcie dla Kamali Harris, jako kandydatki naszej partii w wyborach prezydenckich” – czytamy w jego wpisie. „To czas, żeby się zjednoczyć i pokonać Trumpa. Zróbmy to” – zakończył Biden.

Joe Biden zrezygnował. „Największy zaszczyt w życiu”

Aktualnie urzędujący prezydent USA na łamach portalu X.com (dawniej Twitter) przekazał wcześniej, że rezygnuje z ubiegania się o kolejną kadencję w Białym Domu.

„Pełnienie funkcji waszego prezydenta było dla mnie największym zaszczytem w życiu. I chociaż moim zamiarem było ubieganie się o reelekcję, uważam, że w najlepszym interesie mojej partii i kraju leży, abym ustąpił i skupił się wyłącznie na wypełnianiu moich obowiązków jako prezydenta przez pozostały okres mojej kadencji” – oświadczył Joe Biden w oświadczeniu opublikowanym na portalu X.

Joe Biden zapowiedział wystąpienie do narodu, w którym uzasadni swoją decyzję oraz zadeklarował, iż do końca kadencji będzie wypełniał swoje obowiązki.

„Dziś wierzę w to, w co wierzyłem zawsze: że nie ma nic, czego Ameryka nie jest w stanie zrobić – gdy robimy to razem. Musimy po prostu pamiętać, że jesteśmy Stanami Zjednoczonymi Ameryki” – zakończył.

Czytaj też:

