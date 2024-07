Joe Biden rezygnuje. Wołodymyr Zełenski: Ukraina jest wdzięczna

Joe Biden poinformował w niedzielę 21 lipca, że „nie przyjmie nominacji” Demokratów w związku z wyborami w USA i „skupi cała swoją energię na obowiązkach prezydenta do końca jego kadencji”. „Moją pierwszą decyzją jako kandydata partii w 2020 r. było wybranie Kamali Harris na wiceprezydenta. I była to najlepsza decyzja, jaką podjąłem. Dziś chcę zaoferować moje pełne wsparcie i poparcie dla Kamali jako kandydatki naszej partii w tym roku. Demokraci – czas się zjednoczyć i pokonać Trumpa. Zróbmy to” – dodał amerykański przywódca.

Joe Biden rezygnuje. Światowi prezydenci i premierzy komentują

Sprawa wywołała wiele komentarzy, nie tylko wśród polskich polityków. Głos zabrali też prezydenci i szefowie rządów. Wołowymi Zełenski podkreślił, że „Ukraina jest wdzięczna Bidenowi za jego niezachwiane wsparcie dla walki jego kraju o wolność, które wraz z silnym dwupartyjnym poparciem w Stanach Zjednoczonych było i pozostaje kluczowe”. „W ostatnich latach podjęto wiele zdecydowanych decyzji, które zostaną zapamiętane jako odważne kroki podjęte przez prezydenta Bidena w odpowiedzi na trudne czasy. Szanujemy dziś jego trudną, ale zdecydowaną decyzję” – dodał.

„Zawsze będziemy wdzięczni za przywództwo prezydenta Bidena. Wspierał nasz kraj w najbardziej dramatycznym momencie w historii, pomógł nam zapobiec okupacji naszego kraju przez Putina i nadal wspiera nas w tej strasznej wojnie. Obecna sytuacja w Ukrainie i całej Europie jest nie mniej trudna i mamy szczerą nadzieję, że dalsze silne przywództwo Ameryki uniemożliwi rosyjskiemu złu odniesienie sukcesu lub czerpanie korzyści z jego agresji” – podsumował Zełenski.

Zełenski o decyzji Bidena. „Wspierał nasz kraj w najbardziej dramatycznym momencie w historii”

„Joe Biden był jednym z najbardziej wpływowych prezydentów Ameryki, a także moim drogim przyjacielem i partnerem. Dziś też przypomniano nam – znowu – że jest patriotą najwyższej rangi” – stwierdził Barack Obama. „Znam prezydenta Bidena od lat. Jest wspaniałym człowiekiem i we wszystkim, co robi, kieruje się miłością do swojego kraju. Jako prezydent jest partnerem Kanadyjczyków – i prawdziwym przyjacielem” – zauważył z kolei premier Kanady.