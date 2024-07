Książę George skończył 11 lat. Urodzinowe zdjęcie podzieliło internautów

We wtorek, 22 lipca książę George skończył jedenaście lat. Zgodnie z tradycją na profilach książąt Walii w mediach społecznościowych pojawił się portret ich najstarszego syna. Zdjęcie jest czarno-białe, a jego bohater szeroko się uśmiecha. „Życzymy księciu George'owi wszystkiego najlepszego z okazji 11. urodzin” – podpisano fotografię.

Książę George obchodzi urodziny. Opublikowano zdjęcie

W opisie pojawiła się również informacja o autorce zdjęcia. Wykonała je matka solenizanta, księżna Kate. „Dziękujemy księżnej Walii za to wspaniałe zdjęcie (...) Kolejny niesamowity portret twojej mamy” – komentują internauci. Zwracają też uwagę na to, że książę George powoli przestaje wyglądać jak dziecko. „Rośnie naprawdę szybko (…) Jak on tak urósł? Ale z niego dżentelmen” – dodają.

Pod zdjęciem pojawiły się też mniej przychylne komentarze. „Dlaczego czarno-białe zdjęcie na urodziny? Przestraszyliście mnie” – przyznała jedna z internautek. Decyzja o opublikowaniu monochromatycznej fotografii w dniu urodzin księcia wywołała wiele pytań. Brytyjska prasa informuje, że nie była przypadkowa. Były królewski fotograf przyznał w rozmowie z dziennikiem „Daily Express”, że czarno-białe zdjęcia to ulubione ujęcia księżnej Kate.

Czarno-biały portret księcia. Były fotograf królewski wyjaśnia

Ian Pelham-Turner podkreślił, że żona księcia Williama to utalentowana fotografka. Przypomniał, że kształciła się na uczelniach artystycznych, gdzie czarno-białe fotografie uważane są za „stylowe i modne”. – Są o wiele bardziej surowe. To o wiele bardziej skupiony obraz – dodał brytyjski prezenter.

Pelham-Turner zaznaczył, że kolor może odciągnąć uwagę odbiorcy od głębi zdjęcia. Przyznał też, że monochromatyczne ujęcia to symbol rodziny królewskiej. Z oceną fotografa zgodziła się jedna z internautek. „Dziękujemy, że użyliście czarno-białego zdjęcia, żebyśmy mogli uchwycić jego esencję i nie rozpraszać się kolorami” – napisała.

