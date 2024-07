Brutalna interwencja policji na lotnisku w Manchesterze. Mężczyznę kopano po głowie

Nagranie krążące w sieci wywołało spore poruszenie i podzieliło internautów. Widzimy na nim, jak w drugim terminalu lotniska w Manchesterze policjanci brutalnie pacyfikują kilkuosobową grupkę podróżnych. Funkcjonariusze używają paralizatorów, a jeden z nich kopie leżącego człowieka w głowę i nadeptuje na nią.

Brutalna interwencja policji w Manchesterze

Na nagraniu zaobserwować możemy też inne przykłady policyjnej brutalności: popychanie, uderzanie kolanami, przyciskanie obezwładnionych już ciał do podłogi. Wszystko to na oczach protestującej kobiety i przerażonych świadków, nagrywających interwencję swoimi telefonami.

Policja w Manchesterze wydała już komunikat, w którym próbowała częściowo tłumaczyć zachowanie swoich funkcjonariuszy. „Policjanci mieli zostać wezwani do sprzeczki na lotnisku”.Kiedy próbowali aresztować jednego z podejrzanych o udział we wcześniejszej sprzeczce, trzech oficerów stało się ofiarami brutalnej napaści. Byli bici pięściami i przewracani na ziemię. Policjantce złamano nos, a cała trójka funkcjonariuszy została zabrana do szpitala na leczenie” – czytamy.