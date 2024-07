Republikański kongresmen chce usunąć z urzędu Kamalę Harris. Absurdalne oskarżenia

Republikański kongresmen Andy Ogles przedstawił we wtorek 23 lipca wniosek i impeachment przeciwko Kamali Harris. „Zhańbiła urząd wiceprezydenta i świadomie złamała przysięgę, że będzie przestrzegać i bronić konstytucji. Jest nie tylko wstydem dla kraju, ale także celowo zignorowała swoją odpowiedzialność za egzekwowanie prawa Stanów Zjednoczonych i ochronę narodu amerykańskiego” – skomentował polityk.

„Pod jej rządami każde miasto stało się miastem granicznym. Setki tysięcy Amerykanów przedawkowało nielegalne narkotyki przywiezione przez południową granicę, a niezliczone kobiety i dzieci zostały zgwałcone i zamordowane” – dodał Ogles.

Republikański kongresmen oskarża Kamalę Harris. Zataiła informacje ws. zdrowia Joe Bidena?

Według Republikanina Harris „zdradziła zaufanie społeczeństwa, nie wykonując swojego zaprzysiężonego obowiązku zastosowania postanowień 25. poprawki w celu usunięcia prezydenta Bidena z urzędu, gdy stało się oczywiste, że jest on psychicznie i fizycznie niezdolny do dalszego pełnienia swojej funkcji”. Zdaniem amerykańskiego polityka „tylko z tych powodów należy podjąć natychmiastowe działania w celu postawienia wiceprezydent w stan oskarżenia”.

Ogles we wniosku zarzucił Harris, że ta „konsekwentnie odmawia odwiedzenia południowej granicy w celu oceny trwającego kryzysu narodowego, poza jedną podróżą setki mil od epicentrum kryzysu migracyjnego”. Republikański kongresmen zauważył, że Urząd Celny i Ochrony Granic w grudniu 2023 r. ujawnił prawie 302 tys. nielegalnych migrantów, co stanowi najwyższy miesięczny wynik w historii. Dodał, że przez cztery kolejne miesiące odnotowano ponad 240 tys. nielegalnych migrantów.

Impeachment Kamali Harris. Zarzuty republikańskiego kongresmena wobec wiceprezydent USA

Ponadto przez pierwszych pięć miesięcy 2023 r. przechwycono 48,8 ton narkotyków, w tym prawie pięć ton fentanylu. Zanotowano też 180 proc. wzrost konfiskat fentanylu rok do roku w latach 2022-23. Ogles wskazał też, że od lipca 2021 przez kolejny rok z powodu przedawkowania narkotyków zmarło 107,7 tys. osób. W 2022 r. na południowo-zachodniej granicy USA zmarło 857 migrantów, co także jest rekordem. Szanse na usunięcie wiceprezydent USA są niewielkie, bo zablokowałby to Senat.

Czytaj też:

Miodowy miesiąc Kamali Harris. Udany debiut, ale najgorsze dopiero przed niąCzytaj też:

Kamala Harris pobiła historyczny rekord. Potrzebowała doby