Peter Berkowitz: Administracja Donalda Trumpa koncentrowała się na Chinach. Nie należy schodzić z tego kursu

– Dążenie Chin do wyparcia Stanów Zjednoczonych z roli głównego mocarstwa jest głęboko destabilizujące dla świata – mówił były doradca Mike'a Pompeo w wywiadzie dla podcastu Common Sense Generation, podkreślając, że administracja Donalda Trumpa koncentrowała się na „chińskim wyzwaniu” i że nie należy schodzić z tego kursu. Analityk zaznaczył, że Chiny wciąż pozostają największym wyzwaniem dla polityki zagranicznej USA, a Pekin dąży do zmiany globalnego porządku, stawiając swoje interesy w centrum i promując autorytaryzm. – Chińska strategia różni się od sowieckiej, polegając głównie na dyplomacji i ekonomicznej zależności, a nie na militarnej dominacji – tłumaczył gość podcastu.

W rozmowie poruszono również kwestie wewnętrznej polityki Chin, w tym represje wobec mniejszości etnicznych oraz próby unifikacji kulturowej pod przywództwem Xi Jinpinga. Berkowitz podkreślił, że choć Komunistyczna Partia Chin argumentuje swoje działania potrzebą zachowania stabilności w regionie, to naruszają one podstawowe prawa człowieka i mogą prowadzić do chaosu.

Amerykański geopolityk zwrócił uwagę na brak zrozumienia Chin przez Amerykanów, podkreślając potrzebę nauki języka mandaryńskiego i studiowania chińskiej kultury, aby lepiej rozumieć globalne wyzwania. Wywiad zakończył się rekomendacją dla młodych ludzi zainteresowanych geopolityką, aby rozważyli naukę mandaryńskiego. – Mam przyjaciółkę, która wykłada na Harvard Law School i powiedziała mi, że ma wielu chińskich studentów na regularnych studiach prawniczych. Zapytałem ją kiedyś, jaki jest ich poziom angielskiego. Odpowiedziała mi, że w niektórych przypadkach jest lepszy niż rodzimych anglojęzycznych studentów. Zadałem sobie pytanie, ilu Amerykanów jest w chińskich szkołach prawniczych, którzy mówią po mandaryńsku lepiej niż rodzimi Chińczycy? – relacjonował Berkowitz w wywiadzie z Marią Kądzielską-Koper.

Peter Berkowitz jest starszym pracownikiem naukowym w Hoover Institution na Uniwersytecie Stanforda. Specjalizuje się w filozofii politycznej i prawnej. To autor licznych książek i artykułów, które poruszają tematy dotyczące polityki, edukacji liberalnej oraz międzynarodowych wyzwań, takich jak sytuacja na Bliskim Wschodzie i wzrastające znaczenie Chin. W latach 2019-2021 pełnił funkcję dyrektora działu planowania polityki w Departamencie Stanu USA pod kierownictwem Mike'a Pompeo.

Pełen wywiad z Peterem Berkowitzem jest dostępny na kanale Common Sense Generation z możliwością wyboru polskich napisów:

Czytaj też:

Międzynarodowy Trybunał Karny: Chiny wobec Ujgurów dopuszczają się ludobójstwaCzytaj też:

Duda w Chinach, czyli o co ultrasi koalicji szarpią się z psychofanami PiS