Polska musi wdrożyć działania naprawcze. UE podjęła decyzję

Na realizację działań naprawczych kraje będą miały od czterech do siedmiu lat.

Ambasadorowie państw członkowskich głosowali od środy do piątku nad uruchomieniem procedury naprawczej wobec Polski i innych krajów unii. W piątek podjęto ostateczną decyzję o wszczęciu postępowania.

Siedem krajów ma zostać objęte wspomnianą procedurą. Dotyczy ona Polski, Francji, Włoch, Belgii, Węgier, Malty i Słowacji. Rada Unii Europejskiej uzasadniła, że wspomniane kraje nie wprowadziły wcześniej działań naprawczych.

Procedura nadmiernego deficytu. Co to?

Do uruchomienia wspomnianej procedury dochodzi wtedy, gdy w danym kraju unijnym deficyt sektora finansów publicznych przekroczy 3 procent PKB lub gdy dług publiczny jest wyższy niż 60 procent PKB.

W przeszłości, kiedy Komisja Europejska podejmowała decyzje o wszczęciu procedury nadmiernego deficytu wobec różnych państw, natychmiast przedstawiała rekomendacje z zaleceniami dotyczącymi ścieżki naprawczej. W tym roku Komisja jednak opublikuje te rekomendacje później, w listopadzie. Plan zakłada, że rekomendacje te zostaną połączone z pracami nad krajowymi planami średnioterminowymi – nowym elementem reguł fiskalnych wprowadzonym w ramach ostatniej reformy. Te plany mają na celu utrzymanie finansów publicznych pod kontrolą, w ryzach.

Państwa mają czas na przygotowanie tych dokumentów do 15 października, a mogły rozpocząć prace nad nimi już po 21 czerwca, kiedy Komisja Europejska przekazała im tak zwane trajektorie fiskalne. W tych dokumentach Bruksela wskazała, jak kraje mogą zejść poniżej limitu deficytu w trakcie czterech lub siedmiu lat.

Państwa mają same wybrać długość swojej „ścieżki dostosowawczej”, decydując, czy realizować działania naprawcze przez cztery czy siedem lat. Oznacza to, że procedura nadmiernego deficytu będzie trwała co najmniej cztery lata.

Kulminacja działań fiskalnych w listopadzie

W listopadzie nastąpi więc kumulacja działań fiskalnych: Komisja Europejska opublikuje swoje rekomendacje dla krajów objętych procedurą nadmiernego deficytu, wstępnie zatwierdzi plany średnioterminowe oraz wyda opinie na temat ustaw budżetowych państw strefy euro na 2025 rok. Następnie zarówno rekomendacje, jak i plany będą musiały zostać zatwierdzone przez Radę UE. To z kolei ministrowie finansów prawdopodobnie zrobią jeszcze w grudniu.

Polska była do tej pory dwukrotnie objęta procedurą nadmiernego deficytu. Miało to miejsce w latach 2004-2008 oraz 2009-2015.

Czytaj też:

Będzie wyższa akcyza na papierosy i zakaz sprzedaży e-papierosów do 18 r. ż.? Minister Leszczyna: popieramCzytaj też:

Wspólne ładowarki okazały się zbyt trudne. Polska dostała ponaglenie