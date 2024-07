Lepsza przestrzeń życiowa: konkurs Simon Living Places

Polscy architekci, projektanci wnętrz oraz studenci biorący udział w konkursie Simon Living Places, mają okazję wykazać się teraz swoją innowacyjnością i zdolnością do tworzenia przestrzeni, które odpowiedzą na zmieniające się potrzeby i wyzwania współczesnego świata. To szczególnie ważne w kontekście rosnącej świadomości ekologicznej oraz dążenia do tworzenia zrównoważonych środowisk mieszkalnych. Udział w konkursie pod auspicjami Fundacji Miesa van der Rohe to zatem nie tylko prestiż, ale i odpowiedzialność za kształtowanie przyszłości architektury.

„Marka Simon jest znana na arenie międzynarodowej nie tylko z promowania nowatorskich rozwiązań w zakresie osprzętu elektroinstalacyjnego, ale również inspirowania do myślenia o przyszłości architektury w sposób zrównoważony. Poziom prac zgłaszanych w poprzednich edycjach był niezwykle wysoki. Z każdym rokiem obserwujemy rosnące zainteresowanie i coraz bardziej przemyślane projekty. To dowód na to, że konkurs Living Places-Simon Architecture Prize może realnie wpływać na rozwój współczesnej architektury” – zachęca do udziału Marcin Oleszczuk, Szef Biura Obsługi Projektów w Kontakt-Simon.

Rywalizacja, wiedza i wielkie szanse

„Dlaczego warto wziąć w nim udział? To przede wszystkim możliwość sprawdzenia swoich umiejętności i wiedzy w kontekście światowych trendów i standardów. Wysoki poziom rywalizacji oraz możliwość oceny przez uznanych specjalistów w dziedzinie architektury dodatkowo podnosi wartość tych zmagań, zachęcając uczestników do tworzenia jeszcze bardziej przełomowych projektów. Tego rodzaju rywalizacja jest z pewnością niepowtarzalną okazją do wyróżnienia się na globalnej scenie projektowej – dodaje architekt Jacek Tryc.

Marcin Szczelina, krytyk architektury, założyciel Architecture Snob i członek jury ubiegłorocznej edycji Simon Living Places konkluduje: „Nie ukrywam, że to jedna z moich ulubionych nagród architektonicznych na świecie! W konkursie są tylko dwie kategorie: Collective Places oraz Personal Spaces. Dlaczego to tak wyjątkowa nagroda? Bo uwzględnia punkt widzenia użytkowników i użytkowniczek architektury oraz ich funkcjonowanie w budynkach. Wyjątkowość nagrody polega również na ważnym kryterium oceny budynku. Architekci i architektki muszą przesłać film, który pokazuje jak działa zaprojektowana przez nich przestrzeń. Tym samym projektanci eksperymentują z kolejnym medium jakim jest film – medium o tyle prawdziwym, gdyż zdecydowanie trudniej “wyfotoszopować” wideo. Pozostaje tylko prawda o budynku albo jej brak”.

„Nasza agencja ma wieloletnie doświadczenie w obsłudze polskich i międzynarodowych konkursów architektonicznych i wnętrzarskich. Wśród nich znalazł się m.in. Konkurs Geberit na Projekt Łazienki (dawniej Koło), konkursy marek: Samsung, Forbo, Muraspec, Saint Gobain Glass Design Award czy Paradyż Designers, a obecnie Simon Living Places. Nasze środowisko zdaje sobie sprawę, że udział w konkursach może odgrywać kluczową rolę w budowaniu wizerunku architekta. To nie tylko okazja do zaprezentowania swoich umiejętności liderom opinii, jakim jest jury, ale także szansa na rozwinięcie kariery zawodowej. Konkursy dają możliwość zdobycia uznania w branży i nawiązania wartościowych kontaktów z potencjalnymi klientami. Zgłaszający się mają szansę wyróżnić się na tle konkurencji, co może przynieść wymierne korzyści zarówno na polu zawodowym, jak i wizerunkowym.

Uznanie zdobyte w konkursach przekłada się później na zwiększone zainteresowanie ze strony mediów oraz branżowych ekspertów, co dodatkowo wzmacnia pozycję projektanta na naszym bardzo konkurencyjnym rynku. Podsumowując, konkurs Simon Living Places, wspierany przez Fundację Miesa van der Rohe, jest kluczowym wydarzeniem dla każdego architekta, który pragnie zbudować mocny wizerunek w branży” – mówi Olga Kisiel-Konopka, właścicielka agencji OKK! PR, wspierającej architektów i marki powiązane z designem i architekturą.

Kto i jak może wziąć udział w konkursie?

W skład jury konkursowego wejdą w tym roku wybitni, międzynarodowi eksperci, mający duży wpływ na świat architektury. Każdy z nich wniesie do zmagań swoje unikalne podejście. Andrés Jaque jest znanym architektem, założycielem Office for Political Innovation (OFFPOLINN), które łączy projektowanie architektoniczne z aktywizmem i badaniami. Jaque często bada intersekcje między architekturą, technologią a kwestiami społecznymi. Jego znane projekty to m.in. pawilon COSMO w MoMA PS1 oraz Reggio School w Madrycie, które otrzymały wiele prestiżowych nagród. Amanda Sans Pantling jest architektką znaną z innowacyjnego podejścia i znaczącego wkładu w nowoczesną architekturę, integrującą zrównoważone praktyki. Jej prace kładą też duży nacisk na odpowiedzialność ekologiczną.

Verena von Beckerath to współzałożycielka firmy architektonicznej Heide & von Beckerath i postać znana z pracy nad budynkami mieszkalnymi i publicznymi, koncentrująca się na rozwoju urbanistycznym i projektach mieszkaniowych. Jej projekty charakteryzują się przemyślaną integracją w konteksty miejskie i dbałością o detale. Gabriela de Matos to z kolei brazylijska architektka i kuratorka, która skupia się na projektach poruszających kwestie społeczne i kulturowe. Jest znana z promowania różnorodności i inkluzji w architekturze. Salvi Plaja, ostatni z członków jury, jest architektem uznanym za swój wkład w planowanie urbanistyczne. Pracował nad wieloma międzynarodowymi realizacjami, często skupiając się na zrównoważonych i inkluzywnych praktykach projektowych.

Do konkursu zgłaszać można realizacje w dwóch kategoriach: przestrzeń publiczna i przestrzeń osobista / domowa. Zgłaszać można obiekty lub przestrzenie architektoniczne znajdujące się w Europie, Meksyku lub Brazylii, które zostały ukończone w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2023 roku. Termin nominacji trwa do 16 września 2024 roku. Zakończenie przyjmowania zgłoszeń przewidziano na 30 września 2024. Ogłoszenie finalistów zaplanowano na 25 listopada 2024 roku, a ogłoszenie zwycięzców nastąpi w dniu 15 grudnia 2024 roku. Gala finałowa i wręczenie nagród odbędą się 12 lutego 2025 roku w Pawilonie Miesa van der Rohe w Barcelonie.

Więcej informacji: www.simonprize.org