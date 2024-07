Wielkie stado morskich ssaków przemierza szkockie wody. „To naprawdę ekscytujący widok”

Delfiny zauważono w sobotę w Filey, North Yorkshire. Tego samego dnia na inną grupę – około 13 osobników – trafiono u wybrzeży Flamborough, East Yorkshire. Wśród nich pływał nowo narodzony osobnik.

Robin Petch z Sea Watch Foundation poinformował, że maluch ma nie więcej niż kilka tygodni.

Delfiny najprawdopodobniej przypłynęły z zatoki Moray Firth w Szkocji – prawdopodobnie by polować lub w celu odbycia godów. – To naprawdę ekscytujący widok, móc oglądać ich spotkania – powiedział Petch. Jego organizacja charytatywna zajmuje się ochroną środowiska morskiego. Prowadzi coroczne badanie National Whale and Dolphin Watch, aby zarejestrować „migawkę” migracji waleni u wybrzeży Wielkiej Brytanii.

Brytyjskie wody bogate w morskie ssaki

– Prawdopodobnie około jedna trzecia szkockiej populacji delfinów butlonosych żyła obecnie u wybrzeży Yorkshire i Northumbrii, gdzie występuje mnóstwo łososi, śledzi i innych ryb. – Mamy delfiny, które regularnie widuje się tutaj przez cały rok – dodał.

W ramach tygodniowego badania wielorybów i delfinów fundacja zachęca ludzi do rejestrowania obserwacji ruchów waleni u wybrzeży za pomocą aplikacji o nazwie Sea Watcher. W zeszłym roku organizacja zarejestrowała 10 156 ssaków, które bytowały w okolicach Wysp Brytyjskich. Było wśród nich 266 płetwali karłowatych, 144 delfiny butlonose, 38 orek i 24 humbaki.

Czytaj też:

Tak wygląda „polski delfin”. To jedyny i krytycznie zagrożony wyginięciem waleń w BałtykuCzytaj też:

Słonie nadają sobie imiona. Przełomowe wyniki badań