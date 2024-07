Potężne eksplozje pod Bejrutem. Izrael komentuje

We wtorek Izrael zaatakował libańską stolicę Hezbollahu. Nad Bejrutem unoszą się kłęby czarnego dymu – podaje agencja Reutera – co widać też na wielu udostępnionych materiałach wideo. To atak odwetowy – wcześniej, w wyniku sobotniego ostrzału rakietowego na Wzgórze Golan, przeprowadzonego przez bojowników, śmierć poniosło kilkanaście osób (12 druzyjskich dzieci i nastolatków).

Obszar Bejrutu to bastion wspieranej przez Iran grupy bojowników. Media podają, że celem była Dahiya, gdzie znajdować ma się siedziba Hezbollahu. "The Times of Israel" podaje, że celem był starszy doradca przywódcy grupy terrorystycznej Hassana Nasrallaha Fuad Shukr. „Izrael twierdzi, że przeprowadził atak na południowe obrzeża stolicy Libanu – Bejrutu” – podaje Al Jazeera. W sobotę w wyniku ostrzału rakietowego Hezbollahu według izraelskich mediów zmarło kilkanaście osób, a kilkadziesiąt zostało rannych.

