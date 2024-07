Papież Franciszek przerwał wakacje. Złożył niespodziewaną wizytę

Lipiec jest dla papieża Franciszka czasem wakacyjnego odpoczynku. W związku z tym odwołano wszystkie audiencje środowe, prywatne i specjalne zaplanowane na okres między drugim dniem miesiąca i 7 sierpnia.

Papież Franciszek w parku rozrywki

Papież postanowił jednak przerwać swój urlop. W środę, 31 lipca udał się do parku rozrywki w rzymskiej dzielnicy Ostia, gdzie spotkał się z odwiedzającymi go dziećmi, jego pracownikami i osobami, które zapewniają im duszpasterskie wsparcie – podał Vatican News. Pobłogosławił też figurę Matki Bożej i pomodlił się w intencji cyrkowców oraz ludzi w drodze.

Ojca Świętego na miejscu przywitała francuska zakonnica Geneviève Jeanningros ze Zgromadzenia Małych sióstr Jezusa. Zna papieża od wielu lat i regularnie odwiedza go z osobami, którym pomaga, często pochodzącymi z marginalizowanych grup społecznych. To ona wprowadziła Franciszka do pokoju, w którym czekali na niego pracownicy parku i dzieci.

Niespodziewana wizyta Ojca Świętego

– Dziękuję wam wszystkim za to, co robicie, by wywołać uśmiech na twarzach ludzi... dziękuję za to, że pomagacie przynosić radość – mówił papież, cytowany przez Vatican News. Miał ze sobą różańce i słodycze, które rozdał zebranym. Sam też dostał prezenty: pozytywkę w kształcie karuzeli i banknot. Chłopiec, który mu go wręczył, miał zachęcać Ojca Świętego, żeby wydał pieniądze na lody.

Udział w spotkaniu wzięło około 60 osób. Przed opuszczeniem parku papież zapozował do kilku zdjęć i nagrał wideo z pozdrowieniami dla babci jednego z uczestników. – To było wspaniałe i bardzo proste spotkanie. Papież pozdrowił wszystkich, przypomniał, że misją cyrkowców jest niesienie radości – podsumowała Geneviève, cytowana przez Vatican News.

Czytaj też:

Nowy regulamin w Watykanie. Zakaz tatuaży i ścisły dress codeCzytaj też:

„Demon w Watykanie” był bezkarny przez pół wieku. Ukarać chciał go już Pius XII