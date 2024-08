Słynny pomnik oblany farbą. Na postumencie napis „Free Gaza”

Jak przekazała w mediach społecznościowych organizacja Combat Antisemitism Movement (ang. Ruch Walki z Antysemityzmem), znajdujący się w Amsterdamie pomnik nastolatki żydowskiego pochodzenia, autorki słynnego dziennika, która zmarła w niemieckim obozie koncentracyjnym pomalowano farbą. Do zdarzenia miało dojść prawdopodobnie w nocy z soboty na niedzielę.

Ręce pomalowane czerwoną farbą, napis na cokole

„Dokładnie w dniu, w którym przypada 80. rocznica aresztowania i deportacji Anny Frank i jej rodziny przez nazistów, dłonie posągu w Amsterdamie zostały pomalowane farbą przypominającą krew, a na cokole umieszczono napis »Wolna Gaza«” – poinformowano na portalu X (dawniej Twitter).

Pomnik znajduje się na skwerze niedaleko domu, w którym nastolatka przez dwa lata ukrywała się z rodziną. Pisała tam dziennik opublikowany po wojnie.

Nie wiadomo jeszcze, kto jest sprawcą zniszczeń. Holenderscy mundurowi wszczęli „śledztwo w sprawie aktu wandalizmu”. Policja poinformowała, że to już drugi taki incydent w ciągu miesiąca.

Ataki na szkoły w Gazie

Jak informują media, wczoraj doszło do ataku wojsk izraelskich na dwie szkoły w Gazie. Budynki były wykorzystywane przez Hamas do celów terrorystycznych; zginęło co najmniej 30 osób. W szkołach ukrywali się uchodźcy.

Izrael rozmawiał z Hamasem o zawieszeniu broni, jednak nie zanotowano żadnych postępów w negocjacjach, a obie strony obwiniają się wzajemnie o fiasko z tym związane.

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 roku, gdy Hamas dokonał terrorystycznego ataku na Izrael. Śmierć poniosło 1200 osób, 251 porwano a część nadal jest więziona. W konflikcie jak dotąd zginęło niemal 40 tysięcy osób, a na terenie wojny od wielu miesięcy trwa kryzys humanitarny.

