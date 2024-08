Kamala Harris rozmawiała z kandydatami na wiceprezydenta. Decyzja wkrótce

Kamala Harris ogłosi swojego kandydata na wiceprezydenta do wtorku, po przeprowadzeniu rozmów z najlepszymi kandydatami w swojej rezydencji w Waszyngtonie w niedzielę – podała agencja Reutera. Decyzja może zostać ogłoszona w dowolnym momencie przed jej pierwszym publicznym wystąpieniem we wtorek w Filadelfii. Odbędzie się to chwilę przed podróżą po stanach wahających się, gdzie liczba demokratycznych i republikańskich wyborców jest mniej więcej taka sama.

Harris przeprowadziła rozmowy z trzema czołowymi kandydatami: gubernatorem Minnesoty Timem Walzem, senatorem Markiem Kellym z Arizony i gubernatorem Pensylwanii Joshem Shapiro. Kandydatka Demokratów wcześniej spotkała się w piątek z sekretarzem transportu Petem Buttigiegiem oraz prowadziła wirtualne rozmowy. W gronie kandydatów mają być również gubernator Kentucky Andy Beshear i gubernator Illinois J.B. Pritzker.

Wybory w USA. Kogo Kamala Harris wybierze jako kandydata na wiceprezydenta?

W weekend Harris spotkała się także ze swoim zespołem weryfikującym, w tym z byłym prokuratorem generalnym Erikiem Holderem, którego firma prawnicza przeanalizowała finanse i pochodzenie potencjalnych kandydatów. Kandydatce Demokratów na prezydenta USA w podjęciu decyzji mają pomagać mąż Doug Emhoff, szwagier Tony West i niewielkie grono doradców. Zainteresowani o nominacji lub jej braku mają zostać poinformowani w poniedziałek wieczorem lub we wtorek rano.

Harris wraz ze swoim kandydatem na wiceprezydenta odwiedzą siedem miast w ciągu pięciu dni: Filadelfię w Pensylwanii, Eau Claire w Wisconsin, Detroit w Michigan, Durham w Karolinie Północnej, Savannah w Georgii, Phoenix w Arizonie i Las Vegas w Nevadzie. Celem jest przedstawienie kandydata Demokratów, rozmowa z wyborcami i pokazanie różnic w porównaniu do Donalda Trumpa.

Czytaj też:

Przed Kamalą Harris stoi ciężkie zadanie. „Na te stany musi zwrócić szczególną uwagę”Czytaj też:

Kamala Harris w starciu z Trumpem może zaskoczyć. Sondaż pokazuje jej atut