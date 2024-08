RPO interweniuje w sprawie turystów. To koniec ich koszmaru?

Coraz częściej w mediach pojawiają się informację o stosowaniu przez linie lotnicze tzw. overbookingu, czyli sprzedaży większej ilości biletów, niż jest miejsc dostępnych na pokładzie samolotu, w celu minimalizacji strat. Najczęściej w tym kontekście przewija się Ryanair. Na doniesienia te zareagował Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich.

Marcin Wiącek zawiadamia UOKiK ws. overbookingu

RPO wystosował w sprawie oficjalne pismo do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z prośbą o podjęcie działań mających na celu poprawę poziomu ochrony praw pasażerów. Jego zdaniem masowy charakter zjawiska może prowadzić do marginalizacji ochrony tychże praw.

„Pasażer-konsument na rynku usług lotniczych jest narażony na skutki nieprzestrzegania przez przewoźników nakładanych na nich prawem obowiązków ochronnych” – pisze RPO.

Ryanair będzie mieć problemy?

W swoim piśmie Marcin Wiącek zwraca uwagę na konieczność pełnej analizy sytuacji pasażerów linii lotniczych w kontekście ich praw, w tym realizacji przysługującym pasażerom praw przewidzianych w przepisach unijnych, które nakładają na przewoźników określone wymogi.

„Choć Ryanair DAC jest spółką irlandzką, to nie oznacza to, że jej działania nie mogą podlegać zakresowi ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Reguluje ona bowiem zasady i tryb przeciwdziałania praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów, jeżeli wywołują one lub mogą wywoływać skutki w Polsce” – pisze RPO.

RPO apeluje do turystów: Znajcie swoje prawa

Poza overbookingiem RPO wymienił inne przykłady tego, jak Ryanair miał naruszyć prawa konsumentów. Są to m.in. ograniczenia w składaniu reklamacji i brak zapewniania prawa do opieki.

– W sytuacji, gdy odmówiono nam przyjęcia na pokład lub lot został odwołany, bardzo ważna staje się świadomość naszych praw. Przewoźnik ma obowiązek zapewnić każdemu pasażerowi pisemną informację na temat odszkodowania i pomocy. Informacja taka powinna też zawierać wskazanie procedury i odpowiedniego kanału komunikacji do dochodzenia roszczeń – podkreśla na nagraniu dołączonym do pisma Marcin Wiącek.

Czytaj też:

Wielkie odliczanie w Ryaniar. Polacy załapią się na loty od 79 złCzytaj też:

Ryaniar wprowadził zmiany w mierzeniu bagażu. Turyści będą w szoku