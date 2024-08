Kamala Harris ogłosiła kandydaturę Tima Walza na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. „Wspaniale mieć go w drużynie. A teraz do dzieła” – przekazała we wpisie opublikowanym we wtorek w serwisie X (dawniej Twitter).

Tim Walz kandydatem na wiceprezydenta USA

Walz jest obecnie gubernatorem Minnesoty, pełni ten urząd od ponad pięciu lat. Wcześniej zasiadał w Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych. Zanim rozpoczął polityczną karierę, był trenerem futbolu i nauczycielem nauk społecznych w szkole średniej. Przez wiele lat służył też w Gwardii Narodowej, co uczyniło go najwyższym rangą emerytowanym wojskowym w Kongresie.

60-letni polityk urodził się i wychował w niewielkim mieście West Point w Nebrasce. W latach 90. ubiegłego wieku przeprowadził się z żoną do Mankato w Minnesocie, gdzie pracował w West High School i prowadził lokalną drużynę. Choć Walz od lat zajmuje się polityką, nieustannie przypomina o swoim członkostwie w związku zawodowym.

„Nauczyciel, trener, weteran”. To na niego postawiła Kamala Harris

Jako siedemnastolatek zaciągnął się do Gwardii Narodowej. Uczestniczył w krajowych i zagranicznych misjach, służąc m.in. w Europie. Przynależał do formacji przez 24 lata, w międzyczasie awansując do stopnia starszego sierżanta sztabowego – jednego z najwyższych stopni wojskowych w USA. W 2005 roku przeszedł na emeryturę, a dwa lata później został członkiem amerykańskiego Kongresu.

Sześciokrotnie uzyskał mandat w wyborach do Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych. Ustąpił w 2019 roku, wcześniej zostając gubernatorem Minnesoty. Utrzymał się na stanowisku również po wyborach gubernatorskich w 2022 roku. „Tata, mąż, nauczyciel, trener, weteran” – pisze o sobie w mediach społecznościowych.

