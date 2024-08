Donald Trump o krok od utraty życia. Udaremniono kolejną próbę zamachu

Departament Sprawiedliwości ujawnił we wtorek 6 sierpnia dokumenty sądowe, w których poinformowano o oskarżeniu Pakistańczyka powiązanego z Iranem o próbę przeprowadzenia zabójstwa amerykańskiego polityka lub urzędnika rządowego. Jak czytamy Asif Merchant udał się do Nowego Jorku, aby wynająć zabójców w celu zamordowania wyżej wymienionych na terytorium USA.

Udaremniono próbę zamachu na polityka w USA. Znamy szczegóły

Cała sytuacja rozpoczęła się w okolicach kwietnia 2024 r. Zamach został udaremniony, bo 46-latek skontaktował się z osobą, która jego zdaniem mogła mu pomóc w realizacji jego planu. Ta jednak powiadomiła organy ścigania. Pakistańczyk na początku czerwca wyjaśnił cały swój plan tej osobie. Zakładał on m.in. kradzież dokumentów i pendrive’ów oraz zaplanowanie protestu na wiecu politycznym.

Merchant przyznał także, że osoba, która będzie celem, będzie miała ochronę. Dodał, że do zabójstwa miałoby dojść już po tym, jak opuści terytorium Stanów Zjednoczonych. Wówczas cała komunikacja odbywałaby się za pomocą kodów. W połowie czerwca 46-latek spotkał się z rzekomymi zabójcami, którymi okazali się podstawieni agenci FBI. Informację o tym, kto jest celem, mieli otrzymać pod koniec sierpnia lub na początku września. Po kilku dniach Pakistańczyk wpłacił pięć tys. dol. zaliczki.

Prokurator generalny o odwecie Iranu

Merchant miał opuścić USA 12 lipca, ale wówczas został zatrzymany. Pakistańczyk przebywa obecnie w areszcie federalnym. Prokurator generalny Merrick B. Garland podkreślił, że „Departament Sprawiedliwości przez lata agresywnie przeciwdziałał bezczelnym i nieustannym wysiłkom Iranu mającym na celu odwet na amerykańskich urzędnikach państwowych za zabicie irańskiego generała Soleimaniego”.

Garland dodał, że „Departament Sprawiedliwości nie będzie szczędził środków, aby powstrzymać i pociągnąć do odpowiedzialności tych, którzy chcieliby przeprowadzić zamach”. FBI prowadzi śledztwo w tej sprawie. W komunikacie Departamentu Sprawiedliwości ani w dokumentach sądowych nie podano, o jakiego polityka chodzi.

Planowano kolejny zamach na Donalda Trumpa. Padły mocne słowa z jego obozu

Oświadczenie wydała jednak komisja wywiadu Izby Reprezentantów w amerykańskim Kongresie. Czytamy w nim, że porażka Secret Service w Butler w Pensylwanii, gdzie miała miejsca próba zamachu na Donalda Trumpa, jest jeszcze bardziej oburzająca w kontekście informacji, że były prezydent Stanów Zjednoczonych i urzędnicy jego administracji byli celem zabójców wspieranych przez Iran.

Przewodniczący republikanin Mike Turner zaznaczył, że ówczesna dyrektor Kimberly Cheatle mimo posiadania wiedzy o zagrożeniu nie zapewniła Trumpowi należytej ochrony, co niemal kosztowało go życie. „Prezydent Biden i wiceprezydent Harris muszą jasno dać do zrozumienia, że jakakolwiek próba Iranu zamordowania byłego prezydenta Trumpa lub członków jego administracji jest aktem wojny” – podsumował szef komisji wywiadu Izby Reprezentantów.

