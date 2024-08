Popłoch w Rosji. Putin zwołał pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa

O pilnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej donosi kanał Brief na Telegramie. Według podawanych tam informacji prezydent Władimir Putin zdecydował się na taki ruch w związku ze śmiałą szarżą wojsk Ukrainy na obwód kurski.

Pilna Rada Bezpieczeństwa w Rosji?

Zwykle do spotkań Rady Bezpieczeństwa dochodzi w piątki, jednak ze względu na pilną sytuację kolejne posiedzenie miało zostać przyspieszone. Prezydent chce spotkać się z kierownikami poszczególnych agencji bezpieczeństwa, przewodniczącymi obu izb parlamentu, ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem, byłym prezydentem Dmitrijem Miedwiediewem oraz sekretarzem Rady Bezpieczeństwa, a do niedawna ministrem obrony Siergiejem Szojgu.

Mogłoby to świadczyć o faktycznych sukcesach Ukraińców w obwodzie kurskim. We wtorek 6 sierpnia rosyjski resort obony zapewniał, że udało się odeprzeć atak na własne terytorium. Kolejnego dnia urzędnicy zmuszeni byli jednak przyznać, że obszary kraju bezpośrednio przylegające do granicy rosyjsko-ukraińskiej stały się strefą walk.

Ukraińcy atakują obwód kurski

O ataku na obwód kurski donosili też popularni w Rosji, cieszący się większą niezależnością od propagandowych mediów „korespondenci wojenni”. Blogerzy i admini wyspecjalizowanych kont na Telegramie przekonywali, że Siły Zbrojne Ukrainy zdobyły w Rosji przyczółek i zdołały zająć kilka wiosek.

„Rzucają coraz większą liczbę batalionów. 22 brygada zmechanizowana Sił Zbrojnych Ukrainy już w pełni wkroczyła na nasze terytorium” — alarmował kanał Dwa Kierunki. Z tego źródła Rosjanie mogli dowiedzieć się, że toczący z nimi wojnę żołnierze byli obecni łącznie w 11 miejscowościach obwodu kurskiego. Doniesienia o trzech zajętych miejscowościach potwierdzał popularny Rybar. Jego zdaniem zajęte zostały Nikołajewo-Darjino, Darijino i Swierdlikowo. Walki miały toczyć się też w Gonczarowce i Olesznie, a rosyjskich żołnierzy rzekomo „prawie całkowicie otoczono”.

Kanał Dwa Kierunki dodawał, że nie pomogło przeniesienie rezerw ministerstwa obrony do atakowanego obwodu. Ukraińcy rozwinęli ofensywę i mieli zrobić postępy rzędu 15 kilometrów w ciągu pierwszej doby. Rannych miało zostać 28 mieszkańców obwodu kurskiego, a według oficjalnych informacji 3 zginęli. Co najmniej 6 rosyjskich żołnierzy trafiło z kolei do niewoli.







Raport Wojna na Ukrainie

Otwórz raport





Czytaj też:

Ukraina nie kończy mobilizacji. Prezydent Zełenski przedłużył stan wojennyCzytaj też:

Zaskakujący problem Rosjan. Północnokoreańskie rakiety „rozpadają się w locie”