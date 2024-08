Za tymi słowami Meghan może kryć się przełom. Ekspertka mówi o podtekście

Harry i Meghan udzielili wspólnego wywiadu stacji CBS Sunday Morning. To pierwsza taka rozmowa od czasu spotkania z Oprah Winfrey w 2021 roku. Wówczas księżna Sussexu przyznała, że miała myśli samobójcze. Teraz podkreśliła, że trzy lata temu „ledwie prześlizgnęła się” po temacie.

– Nigdy nie chciałabym, żeby ktoś inny tak się czuł. I nigdy nie chciałabym, żeby ktoś inny układał tego rodzaju plany. I nigdy nie chciałabym, żeby komuś innemu nie uwierzono – wyjaśniła. Podkreśliła też, że jeśli opowieść o jej doświadczeniach uratuje kogoś innego, jest warta przedstawienia. – Wierzę, że częścią naszej podróży ku uzdrowieniu, z pewnością częścią mojej, jest bycie w stanie być naprawdę otwartym – dodała.

Ekspertka ds. rodziny królewskiej Kate Mansey stwierdziła na łamach „The Times”, że słowa Meghan niosą dodatkowe znaczenie. „W najnowszym wywiadzie w niedzielę Meghan ujawniła, że ledwie »prześlizgnęła się«, jeśli chodzi o jej doświadczenia z myślami samobójczymi. Podtekst: jest tego o wiele więcej” – napisała, sugerując, że księżna „zostawiła drzwi szeroko otwarte dla dalszych wieści”.

„Jeśli Meghan będzie kiedykolwiek skłonna do zagłębienia się w ten temat, księżna na wygnaniu może zdecydować się na dokładniejsze przyjrzenie się jej czasom spędzonym w pałacu” – dodała Mansey. Zapewniła też, że nie zabraknie wydawców, którzy będą gotowi zaoferować jej wygórowane sumy za przedstawienie tych opowieści.

Tematem przewodnim wywiadu dla CBS Sunday Morning było uruchomienie platformy The Parent’s Network, która powstała we współpracy z fundacją charytatywną Harry’ego i Meghan. To strona oferująca pomoc osobom, które podejrzewają, że ich dzieci doświadczają cyberprzemocy.

