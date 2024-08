Koniec ze szkolnymi olimpiadami? Komitet olimpijski chce tego zakazać

Czy to możliwe, by popularne także i u nas olimpiady szkolne musiały zmienić swoją nazwę? Nasi południowi sąsiedzi stają właśnie przed taką możliwością. Czeski Komitet Olimpijski chciałby dysponować terminem „olimpiada” na wyłączność. Szkolne konkursy wiedzy musiałyby więc zerwać z długoletnia tradycją.

Czescy naukowcy w obronie szkolnych olimpiad

Organizatorzy takich konkursów oraz środowiska naukowe uważają roszczenia komitetu olimpijskiego za absurdalne. „Większość naszych krajowych olimpiad jest częścią olimpiad międzynarodowych, a zwycięzcy krajowych rund są regularnymi laureatami lub nawet zwycięzcami (konkursów) międzynarodowych” – pisali w liście, komentującym spór.

Sygnatariusze listu wyrażają nadzieję, że cała sytuacja to zwykłe nieporozumienie lub czyjś błąd. Nie chcą uwierzyć, że może chodzić o oficjalne stanowisko komitetu olimpijskiego.Rozmowę z przedstawicielami Czeskiego Komitetu Olimpijskiego zapowiedziało już ministerstwo edukacji.

Olimpiady szkolne wykorzystują symbole olimpijskie?

Czeski Komitet Olimpijski twierdzi jednak, że sprzeciw wobec wykorzystywania hasła „olimpiada” ma swoje podstawy w ustawie o ochronie symboli olimpijskich. Przepisy te mówią m.in. o tym, że potrzebna jest pisemna zgoda komitetu na jakiekolwiek wykorzystywanie tych symboli do celów komercyjnych, reklamowych czy innych podobnych.

Organizatorzy olimpiad szkolnych ripostują, że nie mają one charakteru komercyjnego. Brak dotacji ze strony ministerstwa edukacji sprawia jednak, że muszą one zwracać się po wsparcie do sponsorów, co może być argumentem komitetu.

Czytaj też:

Polacy w gronie najlepszych na świecie. To prawdziwa inspiracjaCzytaj też:

Na ratunek polskiej szkole? „Potrzebuje trochę spokoju i docenienia pracy nauczycieli”