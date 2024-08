Niemcy ostrzegają polskich kierowców. Wydano komunikat

Przemiany ustrojowe oraz dołączenie naszego kraju do Unii Europejskiej przyniosło ze sobą wiele korzyści. Jedną z nich niewątpliwie było otwarcie granic. Umożliwiło to swobodne podróżowanie Polaków do zachodnich sąsiadów.

Ci mieszkający w województwach takich jak wielkopolskie czy zachodniopomorskie często jeżdżą do Niemiec samochodem. Teraz może być to nieco trudniejsze.

Niemcy ostrzegają polskich kierowców

Od poniedziałku 12 sierpnia do 27 października odnawiana będzie nawierzchnia drogi federalnej B2 między skrzyżowaniem B2 / B113 a przejściem granicznym Rosówek/Rosow. Na ten czas zostanie ono wyłączone z ruchu.

Droga zostanie wyremontowana na długości 4,7 km.

Lokalne służby drogowe wyznaczyły objazdy. Tymczasowa trasa przebiega przez B 113, węzeł Penkun na autostradzie 11 oraz przejście graniczne Kołbaskowo-Pomellen. Zwolniony ruch zostanie przekierowany przez przejście graniczne Lubieszyn-Linken. Podkreślono, że mieszkańcy miejscowości Neurochlitz i Rosow otrzymają informacje o tym, jak dojechać do swoich posesji – czytamy na portalu Nordkurier.

Landesbetrieb Straßenwesen jako zarządca dróg oraz wykonawca Matthäi Bauunternehmen GmbH & Co. KG proszą o cierpliwość i wyrozumiałość na czas trwania robót drogowych.

Problem dla mieszkańców Gryfina

Remont nawierzchni będzie utrudnieniem dla mieszkańców Gryfina. Podróżują oni często do Szczecina właśnie przez Niemcy. Dostępne są oczywiście inne trasy – przez gryfiński most i Międzyodrze.

„Problemy rozpoczną się jednak przy wyjeździe z Mescherin i »skręcie w stronę Kołbaskowa«. To właśnie droga B2, która zostanie wyłączona. Będzie można za to pojechać prosto, a więc w stronę Tantow i Penkun. Wówczas wyjedziemy jednak w Lubieszynie, co znacząco wydłuży podróż do Szczecina” – czytamy na stronie internetowej gazety „Gryfińska”.

