Sondaż wyborczy w USA okrzyknięto „fundamentalną zmianą”. Mamy faworyta kampanii?

Sondaż prezydencki Siena Polls na zlecenie „The New York Times” pokazuje, że niedoceniana początkowo przez Donalda Trumpa Kamala Harris zaczyna wysuwać się na prowadzenie w tym wyścigu. Dla amerykańskich wyborów prezydenckich stany „wahające się” czyli „swing states” mają kluczowe znaczenie.

Kamala Harris zyskuje przewagę w „swing states”

Komentatorzy polityczni zwracają na nie szczególną uwagę, ponieważ to właśnie w nich zwolennicy demokratów i republikanów dzielą się mniej więcej po równo i to tam wynik głosowania jest najtrudniejszy do przewidzenia. Kto wygrywa w tych regionach, ten ma dużą szansę na zwycięstwo także w całym kraju.

Najnowszy sondaż wykazał, że Kamala Harris w Wisconsin, Pensylwanii i Michigan ma 4-punktową przewagę nad Donaldem Trumpem. W każdym z nich 50 proc. ankietowanych oddałoby głos właśnie na nią, a 46 proc. na byłego prezydenta. To oczywiście nie wszystkie „swing states”, ale pod koniec lipca inny sondaż pokazywał, że Harris prowadzi też w Nevadzie i Arizonie, a remisuje w Georgii.

Demokraci odwrócili sytuację w wyścigu wyborczym

Dziennikarze „The New York Times” zwrócili uwagę na podobne sondaże z początku lipca, Wówczas sytuacja wyglądała dla demokratów dużo gorzej, ponieważ punkty procentowe tracił Joe Biden, a coraz lepsze wyniki notował Donald Trump. Na początku lipca kandydat republikanów prowadził, mając 2 pkt. proc. przewagi. Wygrywał wówczas w 5 z siedmiu tzw. swing states.

„NYT” zwraca uwagę, że choć Kamala ma powody do radości, to wciąż są dwie podstawowe kwestie, w których większość wyborców skłania się ku Donaldowi Trumpowi. Chodzi o sprawy gospodarki i migracji, a te są centralnymi tematami w obecnej kampanii wyborczej.

W najbliższych tygodniach Amerykanie będą uważnie obserwować starania obu kandydatów o miejsce w Białym Domu. Na 10 września zaplanowano debatę wyborczą w telewizji ABC. Donald Trump przyjął wyzwanie sztabu Kamali Harris, co ogłosił podczas konferencji prasowej w swojej słynnej rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie.

