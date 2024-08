Atak na konwój z polskimi żołnierzami. Wojsko wydało komunikat

W niedzielę 11 sierpnia portal irlandzkiej telewizji publicznej RTE poinformował o ataku rakietowym przeprowadzonym w pobliżu przejeżdżającego konwoju ONZ. Na patrolu przebywało ośmiu żołnierzy – sześciu Irlandczyków i dwóch Polaków. Pojazd, w którym przebywali żołnierze, został uszkodzony.

Atak na konwój ONZ w Libanie

Irlandzki wicepremier w rozmowie z RTE potwierdził, że doszło do zdarzenia. Dodał, że trwa dochodzenie w sprawie tego, co się stało, ale według jego wiedzy był to atak drona lub atak lotniczy.

Swoje oświadczenie po południu wydały irlandzkie Siły Zbrojne, które potwierdziły, że do ataku doszło w sobotę około godziny 20:00 czasu lokalnego, a w zdarzeniu uczestniczyły dwa pojazdy działające w południowym Libanie w ramach misji ONZ UNIFIL. Nieznane jest pochodzenie materiału wybuchowego, który doprowadził do eksplozji.

„Siły Obronne mogą potwierdzić, że cały personel jest bezpieczny. NIE było ofiar, a oba pojazdy i cały personel został przetransportowany na irlandzką pozycję UNP 245. 124. Batalion Piechoty będzie nadal przeprowadzał operacje ramowe i pozostanie oczami i uszami społeczności międzynarodowej w południowym Libanie” – czytamy w komunikacie.

Co z polskimi żołnierzami? Wojsko wydało komunikat

Wieczorem informację o polskich żołnierzach potwierdziło Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w wydanym przez siebie komunikacie w portalu X.

„W nawiązaniu do pojawiających się w przestrzeni medialnej informacji dotyczących ataku rakietowego w rejonie stacjonowania Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL w Libanie, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informuje, że żaden z polskich żołnierzy biorący udział we wspólnym patrolu nie odniósł obrażeń. Obaj żołnierze PKW UNIFIL bezpiecznie powrócili do bazy” – czytamy. „DO RSZ zapewnia, że sytuacja bezpieczeństwa w rejonie stacjonowania PKW UNIFIL jest monitorowana w sposób ciągły, a obowiązujące środki bezpieczeństwa dostosowywane są do bieżącej sytuacji operacyjnej” – dodano.

Czytaj też:

Atak Hezbollahu na Izrael. Co z zapowiedzianym odwetem Iranu?Czytaj też:

Atak dronów na bazę wojskową USA w Syrii. Kilku amerykańskich żołnierzy zostało rannych