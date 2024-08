Szokujący pomysł Karola III wywołał w rodzinie królewskiej burzę. „Walenie w biurko i krzyki”

Jak podaje biografista w swojej książce, ówczesny książę Karol poddał do dyskusji pomysł, który miał usprawnić monarchię. Prawdopodobnie nie spodziewał się, że wywoła aż taką burzę.

„Karol rzucił pomysł, aby zdegradować kilku potomków Windsorów, pozbawić ich królewskiej ochrony i, co najbardziej rewolucyjne, pozbyć się królewskiej pensji” – napisał Christopher Andersen. Chodzić miało konkretnie o księżniczki Eugenię i Beatrycze. To one miały stracić swoje tytuły.

Autor „Króla” stwierdził, że książę Andrzej sprzeciwił się tym propozycjom, które skutkowałyby tym, że jego córki Beatrycze i Eugenia zostałyby zmuszone do samodzielnego zarabiania na życie i zdegradowane z tytułu „księżniczki” do „damy”. – Sugestia ta została jednak zagłuszona podczas ostrej konfrontacji między nim a Karolem – powiedział dziennikarzom Fox News Christopher Andersen. Według niego, książę wpadł w furię.

„Dosłownie bitwa królewska”

– Według wszystkich relacji, była to dosłownie bitwa królewska, walenie w biurko i krzyki między dwoma braćmi. Obaj są przecież znani z wybuchowych temperamentów – stwierdził Andersen. Dodał jednocześnie, że rywalizacja między braćmi trwa od dawna.

– Król Karol i książę Andrzej zawsze mieli napięte stosunki – powiedział Andersen. – Królowa poświęcała uwagę zarówno Andrzejowi, jak i najmłodszemu bratu Edwardowi. Ich ojciec, książę Filip, rozpieszczał też Annę. Często opisywano ich jako „dwie krople wody”. Ale jako najstarszy i następca tronu Karol został na lodzie, emocjonalnie porzucony przez rodziców – twierdził w rozmowie z dziennikarzami Andersen. – Karol miał 11 lat, gdy urodził się Andrzej. Od tamtej pory król żywi urazę do swojego młodszego brata – dodał.

Królowa, najdłużej panująca monarchini w Anglii, zmarła w 2022 roku w wieku 96 lat. W tym czasie krążyły pogłoski, że Karol, który wstąpił na tron, pozbawi tytułów Beatrycze i Eugenię. Tak się jednak nie stało.

