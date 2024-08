To najstarsza panda, która została mamą. Urodziła bliźnięta

O niezwykłych narodzinach poinformowali pracownicy parku rozrywki Ocean Park w Hongkongu. „Ukochana panda Ying Ying urodziła samicę i samca pandy 15 sierpnia 2024 roku, czyli dzień przed swoimi 19. urodzinami!” – przekazali we wpisie opublikowanym w serwisie Facebook.

Niezwykłe narodziny w Hongkongu. „Rzadki przypadek”

Ying Ying została najstarszą pandą, która zadebiutowała w roli matki. W przeliczeniu na wiek ludzki miałaby teraz 57 lat – informuje BBC. Urodziła bliźnięta, co czyni tę sytuację jeszcze bardziej niezwykłą. „To rzadki przypadek” – podkreślono w komunikacie. Poród trwał ponad pięć godzin i zakończył się w późnych godzinach nocnych. Na świat przyszły młode o wadze 112 gramów i 122 gramy, samica i samiec.

„Dzieci są teraz bardzo delikatne i potrzebują czasu, aby ustabilizować swój stan, szczególnie dziewczynka, która urodziła się z niższą temperaturą ciała, ciszej wydawała dźwięki i przyjmowała mniej pokarmu” – przekazano. Młodymi zajął się zespół opieki nad zwierzętami i weterynarii, który czuwa nad nimi przez całą dobę.

Ying Ying to najstarsza panda, która została mamą

„Dziękujemy ekspertom z China Conservation and Research Centre for the Giant Panda (CCRCGP) za długoletnie partnerstwo i profesjonalną pomoc na przestrzeni lat, dzięki którym Ying Ying i Le Le mogli zostać rodzicami” – dodano w komunikacie. Podziękowano również pracownikom parku oraz rządowi. „Stało się to możliwe dzięki nieustannemu zaangażowaniu w rozwój Hongkongu” – dodano.

Pracownicy parku rozrywki podkreślili, że pandy wielkie znane są z trudności w rozmnażaniu, a z wiekiem szanse na pomyślne rozwiązanie maleją. Choć tym razem zakończenie okazało się szczęśliwe, w trosce o życie i zdrowie młodych, odwiedzający park przez najbliższe miesiące nie spotkają ich na terenie obiektu.

