Władimir Putin wyjedzie z Rosji. Ma ważny powód

O planowanej wizycie Władimira Putina w Azerbejdżanie poinformował w piątek, 16 sierpnia Kreml. W komunikacie przekazano, że prezydent Rosji spędzi w państwie Kaukazu Południowego dwa dni. Oficjalna podróż rozpocznie się już w najbliższą niedzielę, 18 sierpnia.

Władimir Putin odbędzie wizytę do Azerbejdżanu

„W trakcie rozmów strony omówią kwestie dotyczące dalszego rozwoju rosyjsko-azerbejdżańskiego partnerstwa strategicznego i sojuszu, a także bieżące kwestie międzynarodowe i regionalne” – podał Kreml. Putin i jego azerski odpowiednik Ilham Alijew mają zatwierdzić również wspólne oświadczenie szefów państw oraz podpisać umowy międzyrządowe i inne ważne dokumenty.

Zbliżająca się wizyta będzie pierwszą podróżą prezydenta Rosji do Azerbejdżanu od 2018 roku – informuje AFP. Agencja podkreśla, że Putin zdecydował się na nią w ważnej chwili, w której Moskwa próbuje potwierdzić swoją rolę mediatora między Baku a Erywaniem w Armenii. Państwo, które pozostaje w konflikcie z Azerbejdżanem, dąży bowiem do zacieśnienia relacji z Zachodem.

Kolejne spotkanie prezydentów Rosji i Azerbejdżanu

Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że jednym z tematów rozmów Putina i Alijewa mogą być dostawy rosyjskiego gazu m.in. na Kaukaz Południowy. AFP podkreśla, że państwa europejskie, które od czasu wybuchu pełnoskalowej inwazji w Ukrainie rezygnują z rosyjskiego gazu, coraz częściej decydują się na dostawy z bogatego w ten surowiec Azerbejdżanu.

W lipcu Alijew spotkał się z Putinem w Astanie, stolicy Kazachstanu. Prezydent Azerbejdżanu podkreślił wówczas, że przywódcy widzą się w ostatnim czasie niemal co miesiąc. – Pokazuje to, że istnieje wiele problemów, które rozwiązujemy z dużym powodzeniem – ocenił. Putin zapewnił go o gotowości do dalszego wspierania „normalizacji stosunków między Armenią a Azerbejdżanem”.

